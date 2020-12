Dans les fabricants de montres connectées, vous avez trois groupes. Tout d’abord les entreprises historiques d’horlogerie, mais elles sont peu présentes sur ce marché. Ensuite les fabricants de smartphones qui voient dans cet objet un accessoire à proposer à leurs client·e·s. Finalement, les entreprises présentes dans le segment des traceurs de santé. La marque américaine Fitbit se trouve dans ce troisième groupe. Elle est cotée en Bourse et a été rachetée par Google en novembre 2019.

La firme vient de sortir sa dernière montre connectée dénommée Sense. Sa conception est classique : un carré entouré d’une partie métallique qui sert de capteur pour certaines applications.

Le bracelet souple fourni avec la montre résiste à l’eau et aux taches. Il présente un système d’attache un peu particulier. On glisse la boucle sous le bracelet. Cela demande de l’habitude et de la dextérité pour le passer entre la peau et le bracelet. L’avantage est qu’aucun bout du bracelet ne dépasse et il ne s’accrochera pas à des vêtements ni à des objets. D’autres bracelets plus colorés, en cuir, tissés ou tressés sont aussi commercialisés. Le changement est très facile et rapide.

Étant donné qu’il s’agit d’une montre connectée, elle est associée à une application disponible pour les systèmes d’exploitation Android et IOS à installer sur votre smartphone. Vous devez aussi créer un compte et accepter de sauvegarder vos données sur des serveurs installés aux États-Unis.

De par ses dimensions (40,48 x 40,48 x 12,35 mm), la montre est très discrète. Un seul bouton subsiste bien caché du côté gauche. On peut lui associer des applications, mais il n’est pas vraiment nécessaire, car toute la navigation est tactile. Son écran est de type Amoled. La luminosité est très bonne dans toutes les conditions d’éclairage. La montre est étanche jusqu’à 50 mètres.

La batterie tient moins que les 7 jours annoncés, mais le chargement est rapide (un peu plus de 40 minutes). Elle comporte un GPS pour enregistrer les parcours, un microphone et un haut-parleur pour diffuser de la musique ou répondre à un appel téléphonique.

© Fitbit

Monitoring de votre santé

Le Fitbit Sense est un appareil doté de nombreux capteurs. Ils permettent d’afficher des indications sur les variations nocturnes de la température cutanée et de la saturation d’oxygène, d’observer la fréquence cardiaque, d’enregistrer votre humeur, de détecter comment votre corps réagit au stress grâce à la détection électrique au niveau de la paume de votre main, d’analyser la qualité de votre sommeil. Toutes les données recueillies sont visibles dans l’application qui les reprend dans un tableau de bord. Si vous souscrivez à l’abonnement premium, les analyses et les données sont plus complètes. Maintenant, il est très souvent rappelé qu’il ne s’agit que d’indication et non d’analyse médicale comme lors d’une consultation chez le médecin. Mais cela donne déjà une très bonne indication sur votre état de santé générale.

L’application permet également de faire un suivi de l’alimentation en entrant manuellement le nombre de calories des produits mangés ou automatiquement en scannant les codes-barres sur les emballages. Vous pouvez aussi enregistrer la quantité d’eau que vous buvez.

L’application propose des séances guidées de méditation, de yoga, d’entraînement physique disponibles une fois l’abonnement premium souscrit. Malheureusement, elles sont majoritairement en anglais, il en est de même pour le menu. Si vous paramétrez la Belgique comme pays de référence, il sera dans la langue de Shakespeare. Si vous préférez la langue de Molière, il vous faudra paramétrer la France.

Bien sûr, la montre enregistre le nombre de pas effectués et d’étages gravis. Elle détecte les moments d’efforts, plus d’une vingtaine de sports peuvent être suivis.

Des applications tierces peuvent également être installées dans l’appareil comme afficher une carte, contrôler depuis le cadran des lampes connectées de votre domicile… mais vous pouvez aussi vous en servir pour payer aux bornes qui disposent d’un module sans contact. Il suffit d’associer ses cartes bancaires avec l’application. Les paiements sont débloqués au moyen d’un code personnel.

La Fitbit Sense coûte 329,95 € avec un essai gratuit de 6 mois à l’abonnement premium (8,99 €/mois). Remboursement garanti dans les 45 jours.