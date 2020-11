On pourrait croire qu’elle a été dessinée par un designer de chez Apple avec son écran presque carré serti d’un bord en métal. Pourtant, c’est en fait une montre de la marque Huawei. Même si elle ressemble à un bracelet d’activité sportif connecté, il s’agit bien d’une vraie montre.

Elle joue à fond la personnalisation avec les 4 couleurs de bracelets, mais les cadrans peuvent aussi être modifiés selon vos envies ou d’autres sont téléchargeables.

Son poids est minimal : 21 g (sans la sangle). Son écran de type AMOLED n’est pas bien grand (46 x 30 mm), mais assez pour afficher toutes les informations visiblement, même sous le soleil.

Un seul bouton placé sur le côté droit sert à allumer l’appareil et revenir à l’écran principal. La navigation s’effectue en glissant son doigt sur l’écran : vers la droite pour retourner en arrière et vers le bas pour faire défiler les nombreuses applications disponibles, vers le haut pour montrer les détails.

Elle comporte des applications comme connaître la météo, écouter de la musique, recevoir les notifications, mais pas prendre des appels. Votre fréquence cardiaque, vos calories dépensées quotidiennement, la saturation en oxygène dans votre sang, votre sommeil seront également suivis et mesurés. Un programme permet également de suivre le cycle menstruel.

Ce type de montre est dédié à nous faire bouger mais n’est pas destiné uniquement aux sportifs. Elle vous préviendra qu’il serait temps de vous mettre en mouvement si vous restez trop longtemps assis. La montre vous proposera des exercices d’étirement exécutables tout en travaillant. Ils sont montrés dans de courtes animations.

© Huawei

Tout mesurer

La Huawei Watch Fit mesure les entraînements pour tout type de sport : le cyclisme, la course, le ski, le yoga… et la natation car la montre est étanche.

Elle peut même détecter le début de votre séance et découvrir le sport pratiqué. Un GPS intégré enregistre votre parcours si vous le désirez.

Toutes ces mesures vous les retrouvez dans l’application "Santé" de la marque à télécharger depuis le magasin d’applications. Elle sert également à paramétrer la montre. Étant donné que Huawei ne peut plus utiliser les services de Google, vous devrez aussi installer HMS service qui fera le lien entre votre appareil Android et la montre via la connexion Bluetooth. Évidemment si vous disposez d’un smartphone Huawei, cette opération est inutile.

La recharge se fait au moyen d’un cordon USB dédié. La batterie tient presque 10 jours.

Le bracelet d’activité Huawei Watch Fit coûte 129 €.