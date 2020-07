S'offrir et profiter d'une piscine est un vrai plaisir. Mais un bassin demande de l'entretien et du suivi. Vérifier la qualité de l'eau est important pour éviter tous risques bactériologiques. Il existe des systèmes automatiques intégrés à la filtration, mais si vous n'avez pas choisi cette solution lors de la rénovation ou de la construction de votre piscine, vous devez faire ce suivi manuellement. Un autre moyen est la sonde développée par l'entreprise liégeoise Iopool.

Il suffit de la déposer dans la piscine ou dans le skimmer, dans le cas d'une piscine avec rideau, pour qu'elle vous fournisse un relevé de l'état de l'eau.

La sonde analyse les caractéristiques de l'eau plusieurs fois par jour. Elle enregistre également sa température. Toutes ces données vous les retrouvez sur l'application pour smartphone. Dans un tableau de bord bien agencé, la qualité de l'eau est indiquée par un drapeau vert, en dessous, les capacités de désinfection et ensuite le taux de pH (acidité, basicité) et les actions recommandées.

Et tout en bas, la météo des 7 prochains jours s'affiche. Une information bien pratique pour savoir si l’on pourra se baigner sous le soleil ou grelotter en sortant du bassin.

La première fois et puis régulièrement, il faut recalibrer les données, en analysant l'eau au moyen d'une tigette comportant 6 critères, une opération bien connue des propriétaires de piscine. Les résultats sont à entrer dans le programme. C'est une peu la partie la plus périlleuse : faire correspondre les couleurs de la tigette aux couleurs représentées sur l'écran. De préférence, faites cela à l'ombre pour éviter les couleurs faiblardes reproduites par les écrans sous la lumière directe du soleil, ce qui fausserait le résultat. Prise écran de l'appllication Iopool pour smartphone © Iopool Depuis le tableau de bord, on accède à la partie réservée à l'entretien de la piscine. On y retrouve deux graphiques avec les données actuelles et la possibilité de connaître des informations sur les actions préconisées.

Dans l'onglet historique, trois paramètres sont repris : la température, l'acidité et la basicité ainsi que la capacité de désinfection (exprimé mV). Toutes ces données sont téléchargeables si vous désirez les consulter.

Si l'eau n'est pas saine, un drapeau rouge s'affiche, les recommandations de traitements à réaliser sont proposées accompagnées d'une explication très détaillée de la marche à suivre pour les mettre en œuvre.

Un système de chat intégré permet de communiquer avec l'entreprise. Parfois celle-ci affiche des conseils dans l'application.

Les caractéristiques et la localisation de la piscine sont entrées dans l'application. Vous avez la possibilité de partager les données avec des amis qui auront téléchargé l'application. Dès lors, ils pourront connaître les conditions de nage. Dès lors, ne vous étonnez pas qu'ils s'invitent plus souvent pour faire trempette... Plusieurs piscines sont configurables simultanément dans le programme.

La connexion avec le smartphone est réalisée avec une connexion Bluetooth. Si vous voulez connaître la température et la qualité de l'eau de votre piscine lorsque vous êtes absent, il est possible de commander un relais Wifi, au prix de 59,90 € qui transmettra les données où que vous soyez.

Une sonde et une application bien pratique si vous débutez dans l'entretien d'une piscine ou que vous ne disposez pas du temps pour vous en occuper. De plus y est associée une gestion du stock de produits et la possibilité de les commander directement via le smartphone. À vous d'évaluer la quantité de produit que vous utilisez et le prix de vente de ceux-ci par Iopool. En revanche, il n'est pas nécessaire d'acheter les produits de la firme pour que l'appli fonctionne. Un Kit de test, qui donne un accès illimité à l'application et aux conseils, est disponible au prix de 49 €.

Le prix de la sonde s'élève à 199 €. Elle est comprise dans un pack de démarrage qui inclut 3 produits d'entretien. La batterie et les capteurs sont à remplacer tous les deux ans (89 €).

Plus d'info sur Iopool