La Libre teste régulièrement du matériel technologique et en propose la critique sous forme d'articles. Ces produits sont choisis en fonction de leurs spécificités techniques, de leur coût, mais aussi de l'intérêt qu'ils suscitent auprès du grand public ou de nos journalistes.

Même si la sortie de nouveaux produits se fait de plus en plus rare et passe plus inaperçue que celle de smartphones, les constructeurs continuent à renouveler leurs produits, car le marché de la tablette continue de croître légèrement.

Pour maintenir l’attractivité de ce produit, Lenovo commercialise une nouvelle tablette : la Yoga Smart Tab. Sa principale caractéristique est d’être optimisée pour fonctionner avec l’assistant de Google. Dès lors, elle ne sert pas uniquement à surfer, à jouer ou regarder des vidéos, mais aussi d’enceinte connectée. Son temps d’utilisation se voit alors fortement augmenté. Il faut préciser que l’assistant de Google est accessible depuis n’importe quel appareil qui tourne sous le système d’exploitation Android.

Le design est plus original que celui des produits concurrents. La conception de la Yoga reprend celle d’un produit sorti en 2013. Plutôt qu’être plate, la tablette est posée sur un tube qui comporte deux haut-parleurs et un pied pour la tenir verticalement. Il faut le déverrouiller en appuyant sur un bouton, qui a deux positions. De façon assez originale, il comporte un trou pour pouvoir pendre la tablette comme un tableau.

L’écran a une diagonale 25,4 cm et la dalle est de technologie IPS.

La résolution est de 1920 x 1200 pixels. La version testée avait 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. Elle coûte 299 €. Une version à 229 € existe avec 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire.

Un emplacement pour une carte miroSD est disponible à l’arrière pour insérer des cartes jusqu’à 256 Go.

A noter que la coque est en polymère et non en métal, contrairement à pas mal de tablettes, et que l’appareil photo avant se limite à un capteur de 8 Mégapixels. Des choix assumés par Lenovo pour réduire le prix du produit.

L’assistant de Google est une sorte de service de conciergerie qui répond à de nombreuses questions. Il peut être utilisé au moyen de la voix ou par écrit. Si vous utilisez un smartphone Android, il est pré-installé. Il suffit de l’activer pour commercer à l’utiliser en appuyant de manière prolongée sur le bouton d’accueil (le rond du centre), mais il est aussi intégré dans des haut-parleurs, des montres, certaines voitures, téléviseurs, systèmes d’éclairage.

Vous pouvez lui demander, par exemple, quel temps il fera, d’envoyer un sms, d’appeler, d’allumer la télé ou baisser le chauffage.

Il suffit d’énoncer "Ok Google" pour le mettre en marche.

Cela peut s’avérer fort pratique, mais il ne faut pas oublier que le système amasse des données sur votre comportement qui seront envoyées à Google et à ses prestataires. Jeter un œil à l’utilisation de ses données est à conseiller.