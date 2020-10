Aujourd’hui, plus besoin de patiner pour faire avancer les trottinettes. Elles deviennent électriques, mais requièrent toujours beaucoup d’attention lors de la conduite.

Xiaomi, en raccourci MI, est un fabricant particulier. Il commercialise une large gamme de produits technologiques, dont des trottinettes. Il y a quelques années, cet objet avait à nouveau rempli les rayons des magasins de jouets. Récemment, les adultes ont été conquis par la version électrique. Son avantage principal : elle s’avère très pratique pour parcourir le dernier kilomètre, par exemple entre un arrêt de transport en commun et votre destination. Même des constructeurs de voitures la proposent dans le coffre de leurs véhicules.

Le scooter 1S est appelé à effectuer de courts déplacements. Le slogan publicitaire le confirme : "Ride the last mile" (rouler le dernier kilomètre). La conception est minimaliste. Les lignes sont fluides et épurées. La fourche se replie et s’accroche au moyen de la sonnette sur la roue arrière pour devenir une barre de transport. C’est pratique pour monter plus aisément des escaliers ou la ranger sous un siège. Dommage que les poignées ne se rabattent pas aussi, car on peut les heurter facilement. Le poids de l’appareil est de 12,5 kg. Ce n’est pas léger. Et comme vous n’allez pas la laisser au regard de tous, l’engin va vous accompagner partout. Même si via l’application, il est possible de la verrouiller et de la protéger par un mot de passe.

Créer un compte via l’application de Xiaomi Home est nécessaire pour activer le produit et également le déverrouiller. Certains paramètres y sont réglés notamment le niveau de récupération d’énergie au freinage ou l’allumage permanent du phare arrière. L’application comptabilise aussi le nombre de kilomètres parcourus.

Conduite prudente

Sur le guidon un écran LED et un bouton. L’écran affiche la vitesse et le niveau de batterie. Le bouton allume la trottinette et, en appuyant deux fois dessus, il aide à passer d’un mode à l’autre. Il y en a 3. Le mode piéton pour circuler sur les trottoirs. La vitesse est alors limitée à 5 km/h même si vous poussez la manette des gaz à fond. Un mode normal pour lequel l’allure est limitée à 20 km/h. Et le troisième, le mode sport pour lequel la vitesse monte à 25 km/h. Malgré son nom, ce mode n’est pas plus véloce et les démarrages ne sont pas plus rapides. Cette vitesse peut être atteinte sur sol plat. Dès qu’une montée se présente, elle descend vertigineusement. Dans une forte côte, 7 km/h était la vitesse maximum atteinte.

L’appareil ne comporte aucune suspension. Vous ressentez alors tous les défauts de la route. Il faut veiller à bien repérer tous les trous pour les éviter, car les roues sont petites et peuvent facilement y tomber et le choc vous déséquilibrer - mieux vaut être attentif. Le manuel fourni explique bien les choses à éviter. Dès lors, pas question de regarder son smartphone en roulant. Comme sur un vélo, se pencher à gauche ou à droite fait tourner l’engin. Manipuler le guidon n’est utile qu’à très faible vitesse. Il est assez étroit. Il faut déjà bien maîtriser l’engin avant de lâcher une poignée pour indiquer une direction. Des clignoteurs seraient bienvenus. Il existe des solutions pour en porter sur ses vêtements comme les Clic-Light.

Une autonomie de 30 km est annoncée, mais elle dépend de la déclivité de votre parcours, du vent contraire ou non et… de votre poids. La recharge est réalisée grâce au chargeur propriétaire en plus de 5 heures. Le prix de cette trottinette est de 449 € .Etienne Scholasse