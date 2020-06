La Libre teste régulièrement du matériel technologique et en propose la critique sous forme d'articles. Ces produits sont choisis en fonction de leurs spécificités techniques, de leur coût, mais aussi de l'intérêt qu'ils suscitent auprès du grand public ou de nos journalistes.

Quand on compare les 2 appareils, la première différence qui saute aux yeux est sont leurs tailles. Le OnePLus 8 est moins long de 5 mm, moins large de 1,4 mm et aussi moins épais 1,4 mm. La diagonale de l’écran est de 16,63 mm contre 17,22 mm pour le OnePlus 8 Pro. Un film plastique protège les écrans même si le verre est déjà de bonne facture (Corning® Gorilla® Glass 3D).

Par contre, la conception est identique, les matériaux sont les mêmes. Ils comportent tous les deux, un bouton physique pour activer le mode silencieux et vibreur, une caractéristique de la marque. Un moyen plus rapide pour arrêter une sonnerie intempestive. En revanche, le OnePlus 8 Pro intéègre un capteur photo supplémentaire (un zoom hybride).

La société OnePlus a été l’une des premières à proposer des appareils où l'on peut choisir la fréquence de rafraîchissement pour une meilleure fluidité des images des vidéos oùu des jeux. C'est encore le cas ici avec le OnePlus pro où il est possible d'avoir une fréquence de rafraîchissement d'image de 90 ou 120 Hz. Le OnePlus, lui, est limité à une fréquence de 90 Hz. La résolution de l’écran est aussi moins élevée également, 2400 x 1080 pixels contre 3168 x 1440 pixels, pour la version Pro.

Les deux smartphones ont en commun un processeur identique, un Qualcomm Snapdragon 865, une puce 5G et les mêmes volumes de stockage (128 ou 256 Go). Les batteries sont différentes, le OnePlus intègre une batterie inamovible de 4300 m Ah et le Pro une batterie de 4510 m Ah. De plus, il est compatible avec la recharge rapide sans fil 30 W.

Le système d’exploitation, OxygenOS, est basé sur Android 10 et propose une large personnalisation, une des caractéristiques de la marque, dont le mode ZEN pour se de déconnecter des réseaux pendant un temps que l’on détermine soi-même.

Les différences entre les deux appareils sont plus marquées du côté de la prise de vue. La version Pro comprend un zoom hybride 3X, un capteur principal de 48 mégapixels, le modèle le plus récent fabriqué par Sony (IMX689) et un autre capteur également de 48 mégapixels destiné aux prises de vues grand-angle (champ de vision 120°)

Le OnePlus 8 inclut un capteur Sony sorti en 2018 (IMX586) de 48 mégapixels. La couverture de l’objectif grand-angle est un peu moins large (116°) et le nombre de pixels est de 16.

Par défaut, les photos font une taille de 12 mégapixels. Les pixels supplémentaires sont associés pour apporter une plus grande qualité et définition d’image (4 pixels pour en former 1). Ils servent aussi pour découper dans une image afin de pour réaliser un effet téléobjectif.

Voilà pour la théorie, sur le terrain, c’est différent.

Les clichés effectués à 48 MP par le OnePlus 8 Pro sont mieux définis que ceux pris à 12 MP (voir photo). © Etienne Scholasse

Même si l’image est plus granuleuse, les pixels sont moins explosés. Le fichier Raw a une forte teinte bleue, mais permettra d'en ans tirer le meilleur.

La différence entre le capteur principal du OnePlus 8 Pro et du « classic », même s’il est plus récent, est très mimninme pour une image de définition de 12 MP.

Pour une image prise à 48 MP, l’ancien capteur produit des photos dont les pixels sont moins aplatis (voir photo). © Etienne Scholasse

Le zoom 2X du OnePlus 8 coupe dans la photo de 48 MP pour en faire une image de 12

En revanche le zoom optique de la version Pro surclasse le zoom hybride du OnePlus « Classic ».

Le OnePlus 8 revient à 699 € et le OnePlus 8 Pro coûte 899 €. La version Pro est plus techniquement plus évoluée au niveau de l’écran et des capacités photo. Si vous n’êtes pas un joueur et/ou un photographe, la version la moins chère er est à recommander.