Les ordinateurs haut de gamme se mettent à jour chaque année. Exemple avec le HP Spectre X360 13 pouces.

La Libre teste régulièrement du matériel technologique et en propose la critique sous forme d'articles. Ces produits sont choisis en fonction de leurs spécificités techniques, de leur coût, mais aussi de l'intérêt qu'ils suscitent auprès du grand public ou de nos journalistes.

Chaque année, HP, constructeur américain d’ordinateurs, met à jour sa gamme de produits pour intégrer les nouvelles évolutions techniques, mais aussi pour convaincre et conserver de futurs clients.

Pour cette 5e génération du modèle spectre, HP garde le design inauguré la saison précédente avec les bords de l’ordinateur qui sont coupés, ce qui le démarque fortement du design adopté par la concurrence. Il est protégé par une coque d’aluminium coulée en une seule pièce.

C’est un ordinateur est 2 en 1. Cela veut dire que vous pouvez vous en servir comme tablette ou le retourner pour regarder des vidéos plus facilement.

Les enquêtes auprès des acheteurs d’ordinateurs portables haut de gamme démontrent qu’ils désirent un appareil qui peut être utilisé partout, à la maison, au bureau et en déplacement tant professionnel que privé.

Quelles sont les nouveautés de cette version ?

Ses dimensions ont été réduites. Il est plus court de 23 mm. Les bordures de l’écran ont été limitées pour s’approcher encore plus près des bords. L’écran offre une résolution 4K et est tactile. Par contre pas de carte graphique dédiée, il s’agit du modèle Intel Iris intégrée à la carte mère.

© HP

Étant donné la petite épaisseur de l’ordinateur (moins de 17 mm), la connectique est ramassée. L’ordinateur comporte 2 ports USB-C qui servent également à l’alimentation de l’appareil et un USB-A.

Plus fondamentalement, l’optimisation des performances a été améliorée pour une meilleure gestion du bruit du ventilateur et de la température de fonctionnement. Trois modes sont disponibles : performant, confort et silence. Il est vrai que c’était un des reproches faits à la version précédente. Le ventilateur était trop bruyant et montait régulièrement dans les tours.

Des espaces de couleurs prédéfinis sont présents dans l’interface de contrôle pour répondre aux différents besoins des utilisateurs. Par exemple, éditer des photos sur un écran demande à percevoir plus de couleurs que celles nécessaires pour naviguer sur une page web.

Côté connexion, le HP Spectre supporte la nouvelle norme Wifi 6 qui est 3 fois plus rapide, mais qui est loin d’être déployée partout. Les modems compatibles sont à peine commercialisés.

La batterie est annoncée assurer plus de 22 heures d’autonomie et pouvoir se recharger à moitié en 30 minutes.

Le centre de commande paramètre hiérarchise les connexions en allouant de la bande passante à certaines applications que l’appareil soit connecté à un câble réseau, en Wifi ou en 4G.

Le HP Spectre répond aussi au besoin de sécurité demandé par les utilisateurs. Outre un bouton physique, situé sur le côté, pour désactiver l’écran, une option "écran privatif" a été améliorée avec un nouveau filtre d’obscurcissement sans sacrifier aux détails des images. Son accès est direct au moyen de la touche du clavier F1.

Le HP Spectre X360 13 pouces avec un processeur I5 coûte 1 299 €.