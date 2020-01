C’est la tendance, confirmée chez tous les constructeurs : ils travaillent tous sur des appareils dont l’écran sera pliable. À ce jour, seuls trois smartphones sont commercialisés : le Fold de Samsung et, sorti début 2019, le FlexPai de Royole, un fabricant chinois inconnu et le Huawei Mate X, uniquement disponible en chine depuis le 15 novembre 2019 . Le prix de ces appareils est élevé : plus de 2 000 euros pour le Samsung Fold, un prix qui n’a pas découragé 500 000 personnes de l’acheter - tout de même, deux fois moins que les prévisions de l’entreprise. Huawei déclare écouler 100 000 unités par mois...