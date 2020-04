Microsoft a une position un peu particulière dans le monde des constructeurs d'ordinateurs.

La société est surtout connue pour son système d'exploitation Windows et ses logiciels dont le plus connu par le grand public est certainement Word. À côté de ses programmes, l'entreprise américaine développe des produits comme des ordinateurs pour démontrer la puissance de ses solutions et pousser dans le dos les fabricants traditionnels comme HP, Dell, Acer... C'est une démarche similaire lorsque Google fabrique des smartphones tel que le Pixel ou les assistants vocaux.

C'est ainsi que Microsoft propose des ordinateurs connus sous le nom de Surface. Nous avons testé la troisième version de ce portable. © Microsoft

Le Microsoft Surface Laptop 3 ressemble à s'y méprendre à une machine Apple. La similitude ne se limite pas à la conception extérieure avec les bords fins, épurés et une coque en aluminium. Le bouton d'allumage est également intégré dans le clavier. Le chargeur rapide est aussi magnétique comme dans les ordinateurs portables de la marque à la pomme.

Tous les composants sont encadrés dans un boîtier en aluminium au design très réussi sans aucune aspérité. L'écran pour la version testée est de 13,5 pouces avec une résolution de 2256 X 1504 pixels. Il est tactile et compatible avec le stylet de la marque. L'affichage est de grande qualité. Dommage que les reflets y soient très présents. Les dimensions de l'ordinateur sont légèrement supérieures à celles d'une feuille A4 (339,5 mm x 244 mm x 14,69 mm). Son poids est de 1265 g. Il ne s'agit pas d'un modèle 2 en 1, il n'est donc pas possible de retourner l'écran pour s'en servir comme tablette.

Étant donné la finesse de l'appareil, il reste peu de place pour la connectique. Le Surface Laptop 3 comporte trois connecteurs : un port USB-A, un port USB-C et une entrée mini-jack pour l'audio.

La version testée comporte un processeur Intel i5 de la 10e génération, 8 Go de RAM et 250 Go de mémoire de stockage.

Les touches du clavier sont larges et espacées, mais il y a encore de la place pour disposer un grand pavé tactile à l'avant du clavier. Une finition en Alcantara est disponible selon les versions.

Comme il s'agit d'un produit Microsoft, on retrouve bien évidemment la suite Office intégrée par défaut. La configuration testée assurait une utilisation très réactive de l'appareil.