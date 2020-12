Les marques aiment garder le contact avec leurs fans. Elles leur proposent de temps en temps des produits légèrement différents et un peu plus "fun" que d’ordinaire. C’est l’un des objectifs du Galaxy S20 FE, "FE" pour Fan Edition. Il reprend pas mal de caractéristiques des derniers téléphones haut de gamme du fabricant sud-coréen, mais pour un prix légèrement inférieur. Le fan devra tout de même débourser entre 649 € et 819 € selon la version pour laquelle il optera. Il existe en version 5G ou 4G avec des capacités de mémoire différentes.

L’autre objectif de ce produit est aussi de conserver les propriétaires de téléphone Samsung qui pourraient être de plus en plus attirés par la concurrence qui commercialise des appareils performants à des prix moins élevés.

Alors quelles sont les différences entre un Galaxy S20 et la version FE ?

Tout d’abord la taille, le S20 FE est plus large de quelques millimètres dans les trois dimensions (159,8 x 74,5 x 8,4 mm). Son poids est aussi plus important (190 g). On retrouve la ligne de métal qui entoure les appareils de la gamme Galaxy. La face arrière est recouverte de plastique. 6 couleurs sont disponibles . La diagonale de l’écran est également plus grande de 4 mm. Par contre la résolution est plus faible (1080 x 2400 pixels) ainsi que la densité de pixels (407 ppi). Le verre est de type Gorilla et protégé par un film. Par contre, le rafraîchissement de l’écran est de 120 Hz offrant des images plus fluides et moins de flou de mouvement.

Le processeur qui fait fonctionner le téléphone est aussi un huit cœurs de la marque Samsung (Exynos 990). En revanche, la RAM est de 6 ou 8 Go selon les versions. La batterie a une capacité plus importante (4 500 mAh). Une recharge rapide et sans fil est aussi disponible. Le chargeur fourni a une puissance de 15 W. Un chargeur de 25 W est vendu (31,99 €) séparément pour un temps de charge plus court.

Le téléphone résiste à une immersion de 30 minutes dans de l’eau (norme IP68), mais le mode d’emploi recommande de ne pas l’utiliser à la plage ni à la piscine.

Un capteur photo performant

L’interface est basée sur Android version 10. Samsung a ajouté quelques fonctionnalités comme le redimensionnement de la fenêtre des appels, la désactivation de toutes les notifications pendant un temps déterminé et la réouverture rapide de la dernière application fermée. Il est aussi possible de partager le mot de passe de son réseau Wifi en l’envoyant aux personnes qui y sont connectées.

La gestion depuis un écran ou un ordinateur est facilitée par le logiciel DeX ou l’intégration avec l’application de Microsoft "votre téléphone".

Au niveau des capteurs photo, le S20 FE dispose de 3 objectifs : un ultragrand-angle de 12 mégapixels, un grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. Il permet un agrandissement optique de 3 fois. Un zoom numérique 30 x est aussi disponible. Le capteur avant comporte 32 mégapixels.

Si on compare les photos produites par les capteurs standards des 2 smartphones, la différence de clichés est très difficilement perceptible.

À droite, une photo prise avec le S20 FE et, à gauche, avec le Note20Ultra © Etienne Scholasse

Samsung a ajouté une fonction "single take’ dans son module photo. Pendant 10 secondes, l’appareil déclenche automatiquement en distinguant les styles, les angles et les formats.

L’appareil ne prend pas en charge les enregistrements vidéo au format 8K.

Etienne Scholasse