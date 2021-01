C’est ici qu’intervient l’appareil commercialisé par Sennheiser, le Flex 5000. Ce module est relié à la sortie casque de la télévision par la sortie audio analogique ou digitale, si votre appareil en dispose. Le produit comporte une partie émettrice et réceptrice à laquelle viennent se connecter des écouteurs. Celle-ci peut être fixée aux vêtements. Votre casque filaire se transforme dès lors en des écouteurs sans fil qui permettent de vous déplacer jusqu’à 30 mètres.

Mais ce produit offre beaucoup plus. La partie émettrice transforme les sons pour qu’ils soient mieux perçus. Trois profils existent. Le premier augmente les graves et rend les sons aigus moins stridents. Le deuxième accentue les aigus pour améliorer leur intelligibilité, notamment des consonnes sifflantes. Le troisième diminue les graves sans altérer les sons aigus. On peut aussi utiliser le dispositif sans activer les profils. L’équilibre des sons (balance) entre les deux oreilles est aussi réglable sur l’émetteur. Attention, le volume sonore maximum est plus élevé que pour un appareil conventionnel.

Mieux entendre

Une fonction est activée par le bouton placé sur le récepteur. Elle diminue les bruits de fond et met la parole en avant. Cela fonctionne très bien. Lors du visionnage de séries, de films ou de compétitions sportives, les dialogues et commentaires se détachent et prédominent pour une meilleure compréhension. Les voix deviennent plus claires.

Le récepteur se dépose sur la base pour se recharger. Après 30 minutes, vous disposez de 2 heures d’autonomie, mais une recharge complète, d’une durée de 3 heures assure 12 heures de fonctionnement. Petit bémol, la place que prend l’émetteur : il n’est pas des plus discrets avec ses 270 x 50 x 42 mm.

Il est possible de connecter quatre récepteurs supplémentaires au besoin, mais alors les différents profils d’écoute seront désactivés. Les réglages avancés permettent de mémoriser les paramètres choisis.

À noter que le dispositif peut être raccordé aussi à une chaîne Hifi ou à un ordinateur portable. Outre un casque audio, une boucle à induction peut y être connectée pour les personnes malentendantes. Le prix du Sennheiser Flex 5000 est 199 €. Il est livré avec des oreillettes intra-auriculaires (MX 475).