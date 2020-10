Deux types de téléphones pliables sont disponibles sur le marché. Ceux que l’on déplie pour obtenir un écran plus grand comme les Huawei Mate XS, le FlexPai de Royole et le Samsung Z Fold et ceux qu’on replie pour gagner de la place à la manière des téléphones à clapet qui ont presque disparu des rayons comme le Samsung Z Flip et le Motorola razr.

Les téléphones à écran pliable sont-ils l’avenir des smartphones ? Cela se pourrait. Ils offrent gain de place et possibilité de le ranger dans n’importe quelle poche, même celles des vêtements féminins. En revanche, ils devront diminuer leurs prix drastiquement pour que le succès commercial soit au rendez-vous. Celui dont il est question dans cet article, le Motorola razr, coûte 1 499,99 €.

Il s’agit de la deuxième version de ce téléphone. Le look extérieur n’a pas fort varié par rapport au premier exemplaire, mais les changements sont nombreux à l’intérieur de l’appareil. Les ingénieurs ont surtout amélioré le système de charnière qui permet de plier l’écran. Il est garanti pour 200 000 ouvertures. Il n’y a plus d’espace lorsque l’écran se replie. Il supporte aussi les éclaboussures ou une pluie légère, mais il n’est pas étanche. La mémoire de stockage a été doublée à 256 Go et la mémoire RAM est montée à 8 Go.

Les dimensions de l’appareil replié sont de 72,6 x 169,2 x 7,9 mm. Il tient donc facilement dans la main même s’il a un certain poids (192 g). Il est agréable à manipuler et surtout à fermer pour entendre le "clap".

Un nouveau capteur principal photo de 48 mégapixels est présent. Malheureusement, par défaut, les clichés obtenus sont trop accentués et les couleurs trop vives.

Photo agrandie à 100 % prise avec Motorola rarz 5G en mode auto HDR © Etienne Scholasse Un zoom 8x est disponible, mais les photos sont très peu exploitables.

Photo prise avec le zoom 8X du Motorola rarz 5G en mode auto © Etienne Scholasse Un capteur de 20 mégapixels est monté sur le clapet avant pour garantir une meilleure qualité des selfies.

L’écran principal a une diagonale de 15 cm. Il est entouré des bords du châssis du téléphone. Son ratio est de 21.9, idéal pour regarder des vidéos. Une fois replié à plus de 90°, l’écran s’éteint. Il n’y a pas de position pour le maintenir dans cette position pour se servir du téléphone comme support. C’est tout ou rien : déplié ou plié.

Deux écrans

Motorola a amélioré l’écran externe. Vous pouvez presque tout faire avec celui-ci. Notamment, prendre un appel, faire une photo, prendre connaissance de vos notifications, ouvrir une application. Vous pouvez également décider quelles applications continuent de fonctionner sur le 2e écran lorsque vous repliez le téléphone.

© Motorola

C’est fou ce que l’on parvient à faire sur un si petit écran de 800 X 600 pixels et d’une diagonale de 65 mm. On en oublierait presque d’ouvrir le smartphone.

À noter que Motorola a conservé la conception originale de la boîte de la première version qui contient le smartphone. Elle devient un objet que l’on peut utiliser quotidiennement et non plus remiser dans une armoire ou jeter à la poubelle. La partie inférieure se transforme en support pour le téléphone et amplificateur des sons, même si cela renforce les aigus.