La Libre teste régulièrement du matériel technologique et en propose la critique sous forme d'articles. Ces produits sont choisis en fonction de leurs spécificités techniques, de leur coût, mais aussi de l'intérêt qu'ils suscitent auprès du grand public ou de nos journalistes.

Le téléphone P40 est le 3e smartphone, après le Mate30 Pro et le Mate XS, sorti par la firme chinoise, sans les applications de Google telles que Gmail, Youtube ou Play Store. Depuis un an, Huawei, parce qu’elle fournit aussi des pièces pour les réseaux mobiles, est perçue par les États-Unis comme une menace pour la sécurité nationale. Elle subit des restrictions quant à l'intégration des composants, dont les semi-conducteurs, et des logiciels qui contiennent des technologies américaines. Cependant, les téléphones de la marque chinoise fonctionnent encore sur le système d’exploitation Android, un logiciel libre même s'il est développé et soutenu financièrement par Google.

On était curieux de tester les nouveaux smartphones de Huawei. L’occasion en ayant été donnée avec le P40 Pro, on peut écrire que l'essai est réussi. Il ne manque rien à ce téléphone.



L’absence des applications telles que Youtube, Gmail ou le Play Store n'est pas du tout handicapante. Pour lire ses courriels ou regarder des vidéos, il suffit d’ouvrir le navigateur Internet.

Pour installer des applications sur un smartphone, vous pouvez passer par un site qui les rassemble. Il y a bien entendu celui de Google, le Play Store, mais aussi d’autres boutiques alternatives comme APKMirror ou F-droid, par exemple. Une solution différente est de télécharger le programme, l’apk, le logiciel proprement dit, via un navigateur Internet, une opération peu pratique et qui n’offre pas la sécurité d’un magasin officiel.

Pour y remédier, Huawei a développé son propre magasin d’application, l’AppGallery. Il propose des millions d’applications et surtout celles qui sont les plus utilisées comme celles de réseaux sociaux (Facebook, Twitter, TikTok..) ou la suite bureautique de Microsoft entre autres. Et les jeux ne sont pas en reste.

Huawei travaille avec les développeurs dans de nombreux pays pour rendre compatible leur logiciel avec le service mobile de Huawei, car beaucoup d’entre elles fonctionnent avec les services de Google. De cette façon, de plus en plus d’applications sont présentes dans l’AppGallery. Cependant vous n’y trouverez pas Gmail, Youtube, Drive… à la suite de l’embargo américain.

L’appareil intègre aussi un moteur de recherche : Bing de Microsoft. Il est aussi possible d’utiliser le moteur de recherche français Qwant. Pour la cartographie, Huawei a négocié un partenariat avec TomTom et l’application de cartographie HereWego est présente dans l’AppGallery.

Le fabricant chinois a même été plus loin en fournissant un assistant vocal dénommé Celia disponible en langues française, anglaise et espagnole et qui était déjà proposé en Chine.

Tous ces éléments démontrent la volonté de Huawei de prendre son indépendance et de se présenter en concurrent par rapport à l’hégémonie de Google. Ainsi un troisième acteur apparaîtrait dans le monde des smartphones à côté d’Apple et de Google. Huawei peut s’appuyer sur un large marché interne et une puissance financière pour mettre à mal les positions américaines et réussir son pari.

Pratiquement comment cela se passe-t-il ?

Comme pour les autres smartphones, vous pouvez créer un identifiant, mais ce n’est pas indispensable pour se connecter au magasin d'applications AppGallery. Cela change des conditions de Google.

Le P40 Pro est dans la lignée de la série P. On retrouve les performances réservées aux téléphones haut de gamme. Elles ont été encore améliorées par rapport aux modèles précédents.

L’écran d’une diagonale de 16,7 cm (1200 X 2640 pixels) est de type Oled. La fréquence d’image est de 90 Hz, aucune possibilité de l’augmenter comme chez Samsung (S20) et OnePlus (8Pro).

Le processeur est un Kirin 990 5G produit par l’entreprise chinoise Hisilicon, filiale de Huawei.

La batterie a une capacité de 4220 mA h. Elle supporte la charge rapide et sans fil (40 watts) et le téléphone permet de recharger, sans fil, un autre appareil.

On peut regretter que Huawei conserve le format Nano Memory pour les cartes mémoire externes, car elles sont peu répandues dans les commerces.

La conception est de qualité. Les bords sont incurvés avec un fin liseré noir qui encadre l’écran. Dans les angles, la bordure en aluminium remonte légèrement sur l’écran. La partie arrière est recouverte de verre.

Il tient bien dans la main. Cependant, il faudra se faire à l’excroissance de la face arrière qui rassemble les différents capteurs photo. C’est dû à la volonté des fabricants d’intégrer des zooms optiques dans leur appareil. Comme ils ne peuvent les intégrer dans l’épaisseur du téléphone, ils les placent en longueur. Une excroissance à laquelle il faudra s'habituer. © Huawei

On y retrouve 4 capteurs. Un grand angle dit « ciné » d’une couverture de 18 mm de 40 mégapixels, un grand-angle d’une couverture de 23 mm et de 50 mégapixels, un téléobjectif optique 5X d’une couverture 125 mm avec stabilisateur, un capteur de température et un capteur de profondeur de champ.

La qualité des images est au rendez-vous dans des prises de vue normales. Les photos produites par le téléobjectif photo 5X sont largement exploitables. En revanche, les images effectuées par le zoom 50X ne le sont pas. Une main ferme est nécessaire pour ne pas trembler et garder le cadre. Ensuite le résultat ressemble plus à du pointillisme qu’à de la photographie. La photo éloignée, voici un domaine où les smartphones n’ont pas encore rejoint les appareils photo traditionnels. Une photo prise avec le zoom 50 X du Huawei P40 Pro © Etienne Scholasse

La gamme P est déclinée en trois versions le P40 (799 €), le P40 Pro (999 €) et le P40 Lite (299 €). Un P40 Pro + (1399 €), avec 5 capteurs photo dont un zoom optique 10X et une face arrière en céramique, est aussi annoncé pour juin.

Ce tarif vous paraît prohibitif ? Tournez-vous alors vers le modèle de l’année passée, le P30 qui est en promotion et qui fonctionne avec les services de Google.