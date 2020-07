Oppo est une marque fondée en 2004. Il propose une gamme complète de téléphones, dont le Find X2 Pro qui est testé ici. Il s’agit d’un appareil haut de gamme destiné à concurrencer Samsung ou Huawei sur leur terrain en se battant sur les performances du téléphone et non sur les prix, comme l' a choisi OnePLus.

La conception est assez similaire au téléphone haut de gamme. Un corps étroit et les bords de l’écran incurvés. Trois boutons : un sur la droite avec un fin liseré vert pour allumer et pour la sortie de veille, à gauche les deux boutons de volume. Le bloc des capteurs photo forme une excroissance qui empêche au produit d’être stable à moins d'installer la protection fournie. Le téléphone n’est pas vraiment léger (207 g).



Comme il s’agit d’un appareil haut de gamme, les composants le sont aussi. Il intègre 12 Go de RAM et plus de 480 Go de mémoire de stockage. En revanche, il n’est pas possible d’utiliser une carte mémoire supplémentaire.

L’écran est de type OLED. Sa diagonale est de 17 cm. La définition est de 3168 X 1440 pixels. Le taux de rafraichissement des images est de 90 ou 120 Hz et 240 Hz pour une meilleure précision des commandes tactiles, un élément important pour les joueuses et joueurs. Le nombre des couleurs affichées est de plus de 1,07 milliard avec un rendu de la gamme élargi (norme P3). Tout cela est protégé par un verre Gorilla type 6. Cela veut dire que, lors de des tests en laboratoire, le verre "a survécu à des chutes de 1,6 mètre sur des surfaces dures et rugueuses". De plus, un film plastique supplémentaire a été collé sur l'écran.

Oppo communique sur la rapidité de la charge de ses appareils. L’appareil est complètement chargé en moins de 35 minutes grâce au chargeur SuperVooc 2 de 65 W. Il intègre non pas une batterie, mais deux de chacune 2130 mA h. La firme vient de présenter des nouveaux chargeurs encore plus rapides compatibles avec cet appareil, comme un chargeur de 125 W qui charge une batterie de 4000 mA h en 20 minutes.

Le Find X2 Pro est compatible avec la 5G. Il résiste aux éclaboussures et à la poussière (IP68).

Le téléphone partage le même capteur d’image que le OnePlus 8, le dernier module de Sony IMX 689 pour la focale standard. Les résultats sont identiques. Le capteur principal produit des images de 48 mégapixels, mais ramenées par défaut à 12 mégapixels, la taille de fichier par défaut. Le procédé est de rassembler les informations de 4 pixels dans un seul pixel de meilleure qualité, mais ce n’est pas une réussite. Les images sont fortement accentuées et manquent de définition si on les agrandit à 100 %. Si on désire de meilleurs fichiers, il faut prendre les images en format RAW, un mode où il n’y a pas de traitement logiciel. A droite un fichier de 48 MP, à gauche celui de 12 MP. © Etienne Scholasse

L’Oppo Find X2 Pro dispose aussi d’un objectif ultra grand angle avec une couverture de 120° et de trois téléobjectifs : un optique 5X, un hybride 10 X et un digital 60X qui n’est pas exploitable en photo (voir image). Le capteur avant est de 32 mégapixels.

Dommage que l’on ne puisse pas modifier le menu de l’appareil photo et que le mode "Expert" soit difficile à trouver. Il faut aller au fond des options, cliquer sur "Plus" et ensuite choisir le mode "Expert". En revanche, le curseur pour bouger les différents paramètres se trouve juste à côté du déclencheur, une meilleure position pour les corriger plus rapidement.

L’interface ColorOs version 7.1 est basée sur Android 10. La personnalisation est très aboutie. Il est possible de changer la taille et le type d’icône par exemple. Une barre latérale "intelligente", positionnée à droite de l’écran, rassemble les applications les plus utilisées afin d’éviter de chercher dans la longue liste des programmes que l’on peut télécharger sur un téléphone.

Une autre application "Oppo Relax" a pour objectif d’"aider à mieux respirer, à mieux dormir et à rester plus concentré" par la diffusion de musiques, de sons d’ambiance et d’images reposantes "pour détendre le corps et l’esprit". À essayer, même si vous n’êtes pas un adepte de la méditation et du ressourcement.