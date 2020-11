Oppo est une marque chinoise de construction de smartphones récemment apparue sur le marché belge. Au troisième trimestre, cette firme était la 6e au niveau mondial dans le classement de vendeurs de smartphones et la 3e en Chine. La société se lance aussi sur le marché des téléphones pliables. Elle vient d’annoncer pour 2021 la sortie d’un smartphone avec un écran que l’on déroule pour l’agrandir.

À côté de la série haut de gamme Find X, Oppo a développé une gamme d’appareils clairement destinés aux amateurs de photographie. Le dernier modèle, le Reno4 Pro, vient d’être commercialisé.

Le dessin du téléphone reste dans la ligne de celui des concurrents : un téléphone rectangulaire avec des bords arrondis. À remarquer le capot arrière qui n’est pas vitré, mais constitué d’une matière sablée, très agréable au toucher, qui crée de jolis jeux de lumière. Un autre avantage est l’absence totale de trace de doigt sur cette partie du téléphone. En outre, la finition est très soignée.

Le module contenant les capteurs photo dépasse de la face arrière. Ce ne sera pas tout de suite que l’on retrouvera des arrières complètement plats, d’autant que la puissance des téléobjectifs augmentera dans le futur. Les ingénieurs devront trouver des solutions pour réduire au maximum les dispositifs de prise de vue afin de garder le peu d’épaisseur des smartphones actuels. Ici, l’épaisseur est de 7,6 mm.

Le téléphone dispose de trois capteurs dont un est destiné à la prise de photo en faible lumière. C’est devenu à la mode de communiquer sur les images prises la nuit. Il est vrai que le rendu des clichés effectués dans des conditions normales de luminosité ne pose plus de difficulté à la majorité des capteurs. Seul l’usage du flash ne donne pas de bons résultats. C’est pour cela que les fabricants ont développé des programmes pour améliorer les clichés pris de nuit ou en faible lumière.

Pour le Reno4 Pro, cette tâche est dévolue au dernier capteur de Sony, le IMX708. Il remplit très bien son rôle si vous aimez les images aux tonalités uniformes. L’algorithme remonte le niveau des basses lumières, mais de façon trop accentuée. Si votre photo ne comporte que quelques points lumineux, le résultat est loin de rendre l’ambiance que vous avez perçue. Tous les noirs sont débouchés. Les photos de nuit ressemblent presque à des images faites en plein jour. Tout le charme de la nuit et des noirs profonds est perdu. Le mode nuit ne vous dispense malheureusement pas des temps de pose longs pendant lesquels il faut tenir fermement son smartphone ou utiliser un pied.

Le capteur dédié à la photo de nuit (à droite) débouche trop les noirs jusqu’à en perdre les charmes de la nuit (à gauche – avec le capteur standard). © Etienne Scholasse

Le capteur principal est aussi un Sony (IMX586). Il est identique à celui du smartphone haut de gamme Find X2 pro. Il fournit des images jusqu’à 48 mégapixels, mais par défaut, les images ont des tailles de 12 mégapixels où l’accentuation est bien maîtrisée.

Le téléobjectif permet un agrandissement optique 2x ou 5x en mode hybride et 20x en mode digital.

Le téléphone ne prend pas en charge le format RAW. Dommage lorsqu’on communique autant sur la photo. Récupérer un fichier à la sortie du capteur peut être intéressant si on est déçu du traitement des algorithmes embarqués.

La vidéo n’a pas été oubliée et la stabilisation a été améliorée. L’application Soloop monte vos séquences très rapidement à partir de modèles et en y ajoutant de la musique.

Une interface personnalisable

L’écran est de type AMOLED. Il est protégé par un fin film plastique. Sa diagonale est de 16 cm. La résolution est de 2400x1080 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 90 images par seconde, ce qui devient aujourd’hui peu à peu la norme pour les smartphones. Cela assure une bonne stabilité des images vidéo et des jeux. Il emporte 12 Go de RAM et 235 Go de mémoire de stockage sans possibilité d’augmentation au moyen d’une carte externe. Il est propulsé par un processeur Qualcomm Snapdargon 765.

La recharge rapide est aussi au rendez-vous. Une demi-heure suffit pour recharger les 2 batteries de 2000 mAh grâce au chargeur de 65W. Cette rapidité est un atout des smartphones commercialisés par Oppo. Il n’est plus nécessaire de recharger son appareil la nuit. En quelques minutes, vous pouvez lui donner un petit coup d’énergie pour la route.

Une autre particularité de la firme est de présenter des interfaces améliorées basées, pour ce modèle, sur le système d’exploitation Android 10. À travers des icônes ou des animations originales, le téléphone gagne en personnalité. Il découvre aussi les applications que vous utilisez le plus et les précharge pour une ouverture plus rapide.

Oppo propose également une application de déconnexion : Relax. Il permet de diffuser de la musique, des sons d’ambiance et de réaliser des exercices de respiration.

Le smartphone OPPO Reno4 Pro est compatible avec la 5G. Son prix est de 799 €. Le Reno4 existe en 2 autres modèles, Reno4 Et Reno4 Z, aux prix et caractéristiques techniques différentes.