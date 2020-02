"Clap". A tout vous dire, le bruit des téléphones à clapet nous avait manqué. Ce claquement autoritaire, il fait résonner l'époque du Motorala Startac puis Razr, celle des antennes rétractables, du jeu du serpent et de l'ère pré web mobile où les SMS coûtaient bien cher.

Ce bruit si particulier, Samsung vient de le remettre au goût du jour avec la sortie de son mobile le plus observé de l'année : le smartphone Galaxy Z Flip. Qui comporte donc une double particularité : primo, c'est un flip-phone, muni donc d'un clapet. Deuzio et surtout : c'est le premier smartphone du marché disponible en Belgique et équipé d'un écran intégralement pliable, pile au milieu de la dalle AMOLED de 6,7 pouces qu'il embarque.