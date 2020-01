L'application ToTok, soupçonnée de servir d'outil d'espionnage au gouvernement des Emirats arabes unis, avait été supprimée des catalogues de téléchargement des grandes plateformes d'Apple ou de Google. Mais ces dernières ont discrètement, et sans raison apparente, décidé de remettre en ligne l'application ce lundi.

Fin décembre, le New York Times rapportait que l'application de messagerie et d'appel vocal ToTok risquait de servir d'outil d'espionnage au gouvernement des Emirats arabes unis.

Plus récemment, un article du chercheur en informatique Bill Marczak venait accréditer la thèse du quotidien américain et renforcer la probabilité que ToTok puisse servir à des fins d'espionnage gouvernemental. En effet, le chercheur était notamment parvenu à démontrer les liens existant entre l'entreprise à la base de l'application et Tahnoun bin Mohammed Al Nahyan, le représentant du souverain de la région orientale de l'émirat d'Abu Dhabi.

Plusieurs grandes plateformes de téléchargement - dont le PlayStore de Google - s'étaient empressées, avant la diffusion du rapport rendu public par le New York Times, de retirer ToTok de leurs catalogues. Mais sans raison, Google a décidé de remettre l'application dans son catalogue. Interrogée par plusieurs médias américains, le géant de la technologie s'est pour l'instant refusé à tout commentaire.

De son côté, bien que de nombreuses voix se soient élevées contre elle, l'entreprise ToTok n'a cessé de nier les allégations d'espionnage. La majeure partie des utilisateurs de l'application se trouve aux Emirats arabes unis où, les applications telles que Skype ou WhatsApp étant limitées, elle s'est érigée en alternative en termes d'application de messagerie.

Toujours indisponible sur le Apple Store, qui avait indiqué suspendre l'application en attendant que celle-ci soit revue et mise à jour, le téléchargement est donc à nouveau possible sur la plateforme de Google. L'entreprise de Mountain View avait, à l'époque, avancé des soucis de "politique d'utilisation" pour justifier la disparition de ToTok de son catalogue.