Comme l’a annoncé Sophie Wilmès mercredi, la Belgique devrait lentement et très progressivement entamer un processus de déconfinement à partir du 3 mai. Peu de détails ont été communiqués par les autorités, mais ce retour sélectif à la vie sociale reposerait sur trois mesures essentielles : un dépistage massif, un port généralisé du masque, et un suivi numérique des citoyens afin de détecter et prévenir les possibles agents propagateurs du Covid-19. C’est le fameux "traçage numérique" également appelé "tracking" ou "tracing", utilisé depuis la mi-mars à Singapour, Taiwan et en Corée du Sud. La Commission européenne s’est exprimée en faveur du recours à ce traçage "sous conditions". La France, l’Allemagne et la Suisse développeraient conjointement une application. La Belgique semble partir de son côté, puisque fédéral et Régions penchent également sur la méthode à suivre, tout en laissant le soin à une task force spéciale de piloter les développements technologiques nécessaires.

1. Quel est le principe ?