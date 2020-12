Trop molle, la révolution numérique wallonne ? Willy Borsus défend son action DigitalAnalyse11:19 Pierre-François Lovens

© BELGA

Il y a un an, Willy Borsus dévoilait, à La Libre, ses priorités en matière de politique numérique, l’une des multiples compétences confiées au vice-président MR du gouvernement wallon. Transformation numérique des entreprises, intelligence artificielle, e-commerce, connectivité, compétences, administration, recherche et “avancées significatives” (smart cities, smart farming, etc.) : tels étaient ses huit “grands travaux”. Parlant d’une “forme de révolution terriblement importante”, il s’était engagé à “poursuivre, amplifier, développer, élargir et systématiser” la stratégie Digital Wallonia initiée il y a quatre ans.