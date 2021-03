A l'instar des groupes Facebook, il y aura bientôt des groupes Twitter. L'annonce a été faite lors de la conférenceorganisée par le réseau social Twitter au mois de février. En 2021, la plateforme va lancer une nouvelle fonctionnalité qui permettra de créer des groupes autour de sujets ou de centres d’intérêt communs. L'objectif ? Encourager les utilisateurs, en particulier les plus discrets, à tweeter.

La nouveauté baptisée Communities, "Communautés" en français, est inspirée des groupes Facebook. Car aujourd'hui, c'est indéniable, pour le partage d’idées, de passions, la recherche d’un nouvel appartement ou encore d’une nouvelle pièce pour une voiture de collection, les groupes Facebook sont une référence.

Des groupes et des tweets premiums

Les pages de ce type devraient posséder un affichage assez classique, pourvu d'une image de couverture, d'un nom, d'une description, du nombre de membres et d'un bouton "Join" pour rejoindre la communauté. Sous le nom du groupe et l'image de couverture, se trouvera le flux de tweets postés par les membres du groupe. Voici un premier aperçu d'une page Communautés, partagée par l'internaute Jane Manchun Wong :

© D.R.

Par ailleurs, un menu déroulant va être mis en place afin qu'il soit possible de décider, en amont de l'écriture d'un tweet, si l'on souhaite le publier dans son propre fil d'actualité ou sur la page de tel ou tel groupe.

A noter que Twitter est en train de transformer son business model, notamment avec l'ambition de monétiser les clients professionnels grâce à des tweets premium, nouveaux outils potentiels de rémunération.

Enfin, le réseau social compte lancer, dès le mois d'avril, une fonctionnalité appelée Spaces sur mobiles iOS et Android, et ordinateur. Le réseau social de Jack Dorsey espère ainsi rivaliser avec l'application Clubhouse qui permet d'échanger à plusieurs grâce à des chambres privées et sur invitation, ou avec le service Live Audio de Facebook.