Grâce à la société anversoise The Aviation Factory, il est désormais possible de louer son jet privé en payant en bitcoin, en ethereum ou bien avec une autre cryptomonnaie.

"Pendant le confinement, de nombreux jeunes se sont intéressés à la bourse et aux cryptomonnaies. De plus, certains d'entre eux n'ont pas eu peur de prendre des risques et ont réalisé des bénéfices exceptionnellement importants. Ces milléniaux vivent dans le présent et n'hésitent pas à réserver un jet privé pour célébrer leur succès", déclare Carl Legein, CEO de The Aviation Factory.

"Un nouveau groupe d'utilisateurs de jets privés est apparu : 'la génération Robin des Bois', du nom de l'application boursière bien connue. On nous demande souvent s’il est possible de payer le vol en cryptomonnaie. C'est désormais le cas. En plus du bitcoin, The Aviation Factory accepte également ethereum et un certain nombre d'autres cryptomonnaies comme moyen de paiement", ajoute le CEO.

Un réseau de 3360 jets privés

L'entreprise utilise un système informatique pour vérifier la disponibilité de milliers d'avions dans le monde en temps réel. Les clients peuvent ainsi saisir l'itinéraire souhaité sur le site web de la société et une application calcule automatiquement le tarif du vol auprès de 3360 jets privés.

Fondé en 2000, l'Anversois The Aviation Factory possède des bureaux aux Pays-Bas, en France, en Espagne, au Portugal, en République tchèque, au Koweït et en Arabie Saoudite. L’entreprise emploie actuellement 20 courtiers. Depuis sa création, elle est devenue leader sur le marché au Benelux, et s'est fait sa place en Europe.

The Aviation Factory organise chaque année environ 3 000 vols pour des lancements de produits, des incentives, des charters sportifs ou le transport de passagers pour des congrès, des représentants du gouvernement et des VIP. Pendant la crise du coronavirus, l'entreprise s'est tournée vers l'aviation cargo (entre autres le transport de masques), l'aide aux relèves urgentes d'équipage de navires, au rapatriement de passagers bloqués et à d'autres missions de vols essentiels.