Selon Julien Nocetti, chercheur associé à l’Institut français des relations internationales (Ifri), l’année 2020 a marqué un tournant dans la contestation de l’immense pouvoir des Gafa. En octobre dernier, la Chambre américaine des représentants a publié un rapport accablant à l’encontre de Google, Apple, Facebook et Amazon. "En contrôlant l’accès aux marchés, ces géants peuvent choisir les gagnants et les perdants dans toute notre économie, peut-on y lire. Non seulement ils exercent un pouvoir énorme, mais ils en abusent en facturant des frais exorbitants, en imposant des conditions contractuelles oppressives et en extrayant des données précieuses des personnes et des entreprises qui comptent sur eux."