Ca va devenir une réalité pour tous les utilisateurs dans le courant du mois de septembre: Facebook va à nouveau changer de design.

C'est au travers d'un message apparaissant sur le réseau social que Facebook prévient ses utilisateurs qu'il ne reste que quelques jours avant la disparition du design actuel.



© D.R.

Cette nouvelle version de Facebook va venir chambouler vos habitudes avec notamment l'apparition de différentes nouvelles fonctionnalités ou encore la création d'un mode "sombre".

Sur PC, votre écran sera divisé en 3 parties: à droite vos contacts, à gauche les raccourcis vers vos groupes et pages ainsi que les activités de votre compte et enfin au centre, le flux habituel avec les vidéos, photos et publications de vos amis ou des pages que vous suivez.



Il vous est actuellement encore possible de conserver l'ancien design, mais durant le mois de septembre le design FB5 sera imposé pour tout le monde.