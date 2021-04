C'est bien un jeu vidéo qui a reçu l'approbation de la, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA). Une première mondiale qui date de l'été 2020 et qui pourrait bien entrer dans le cadre de la lutte actuelle contre l'épidémie de coronavirus.

Développé par la société Akili Interactive, présente à Boston et à San Francisco, le jeu EndeavorRx permettrait en effet de mettre fin à certains symptômes des patients atteints de la forme longue de la maladie.

"Ce jeu m'a toujours intriguée"

L'application sur tablette est déjà utilisée aux Etats-Unis dans le cadre de la rééducation de personnes âgées, atteintes de trouble de l'attention ou encore d'enfants hyperactifs. Pour Faith Gunning, neuropsychologue au Weill Cornell Medicine de New York interrogée par The Verge, de la même manière EndeavorRx pourrait permettre d'atténuer des symptômes similaires rencontrés dans le cadre du Covid long, tels que les problèmes de concentration et de mémoire.

La neuropsychologue a lancé une étude sur un groupe de personnes ayant eu le Covid-19, et présentant toujours des problèmes cognitifs. Ces patients étaient atteints d'une forme modérée à sévère du virus, et ont dû subir hospitalisation et rééducation.

"Ce jeu m'a toujours intriguée", confie Faith Gunning. "Il cible une fonction importante : la capacité à faire plusieurs choses à la fois. Dans mes précédentes recherches, j'ai constaté que ce jeu l'améliorait chez les personnes souffrant de TDHA (Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, NdlR), chez les adultes plus âgés, et potentiellement chez les personnes atteintes de sclérose en plaques".

Application sur ordonnance

Le principe du jeu est simple : apprendre à se concentrer, par exemple en franchissant un parcours de petits extraterrestres à éviter en faisant pivoter la tablette.

Présent sur l'App Store américain, le jeu est aujourd'hui seulement téléchargeable sur prescription d'un médecin. "Nous espérons obtenir des résultats sur l'amélioration de la concentration et du moral des patients souffrant de Covid long. Et l'autre avantage de ce jeu est qu'il peut être utilisé par un très grand nombre de personnes à la fois, ce qui pourrait permettre de traiter beaucoup plus de monde qu'avec un professionnel de santé présent physiquement pour chaque patient", conclut la neuropsychologue.