Un tiers des "Boomers" belges a rejoint un réseau social durant la pandémie

© Shutterstock 77 % des plus de 60 ans font de Facebook leur réseau préféré, devant WhatsApp (71 %) et YouTube (67 %).

La présence sur les réseaux sociaux, déjà très forte avant la crise sanitaire, s’est aussi intensifiée. Ainsi, d’après l’outil de gestion de réseaux sociaux Hootsuite, entre avril 2019 et avril 2020, on avait enregistré une augmentation de 300 millions du nombre de nouveaux utilisateurs de réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp, etc.). Entre avril 2020 et avril 2021, soit la période qui couvre le gros de la crise du Covid, ce chiffre a grimpé à 520 millions, portant le nombre total d’utilisateurs de réseaux sociaux à 4,33 milliards de personnes dans le monde !