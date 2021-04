Une application téléchargée sur l'App Store d'Apple a été mis en cause dans le vol de bitcoins selon le Washington Post. La situation n'est pas banale quand on sait que le magasin d'applications est annoncé par Apple comme "la place de marché la plus fiable au monde pour les applications".

Au départ, cet utilisateur a utilisé l'App Store pour trouver une application lui permettant de consulter son solde en bitcoins. Il a jeté son dévolu sur Trezor, qui bénéficiait d'une excellente côte (près de cinq étoiles). Mal lui en a pris : après avoir entré ses codes d'accès l'application lui a siphonné sans prévenir ses 17,1 bitcoins, soit l'équivalent de 600 000 dollars.

L'application comportait le logo et le nom d'une application Trezor existante, qui gère effectivement les cryptomonnaies. Mais juste après avoir été approuvée par Apple, l'appli s'est changée en un faux portefeuille pour les monnaies virtuelles. Apple a indiqué au Washington Post qu'il allait prendre des mesures contre le faussaire et empêcher que ce type de fraude ne se reproduise à l'avenir.

De leur côté, les développeurs de l'appli Trezor officielle sont actuellement confrontés à de nombreuses contrefaçons frauduleuses et préviennent régulièrement Apple pour qu'elles soient supprimées de l'App Store mais elles refont rapidement leur apparition sous une autre forme.