Enseignement: une "Rentrée numérique" à rééditer Digital04:54 Pierre-François Lovens

© Ma Télé

Philippe Van Ophem et Daniel Verougstraete, tous deux pères de quatre enfants et entrepreneurs, ont le sourire. Certes, leur "bébé" doit encore grandir, mais ses premiers pas ont été couronnés de succès. Voici juste un an, nous les avions rencontrés alors qu’ils préparaient la première "Rentrée numérique" de leur jeune ASBL EducIT. Quatre écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, trois wallonnes et une bruxelloise, avaient été sélectionnées pour mener une expérience dans des classes de 4e secondaire. L’objectif visé ? Mettre des outils numériques au service des apprentissages en équipant tous les élèves d’un ordinateur portable et en plaçant les enseignants au cœur du dispositif grâce à une formation ad hoc.