Louvain était en lice face à 5 autres finalistes: Cluj-Napoca (Roumanie), Espoo (Finlande), Helsingborg (Suède), Valence (Espagne) et Vienne (Autriche). C'est un jury d'"experts" qui a choisi la ville belge comme lauréate, sur base de ses capacités d'innovation et des projets qui y sont en cours, comme entre autres "Leuven MindGate".

Il s'agit d'un "écosystème" créatif axé sur la santé et la technologie, qui rassemble depuis 2016 des dizaines d'entreprises, d'institutions ainsi que les autorités publiques, dans un but d'échange de connaissances et de développement du savoir et de l'expertise locale. "Louvain est une ville portée par sa mission, qui excelle dans les modèles de gouvernance innovants.

Elle offre à ses citoyens la chance de s'impliquer dans des processus de prise de décisions critiques", a commenté la commissaire européenne à l'Innovation, Mariya Gabriel. Autre initiative louvaniste mise en avant par la Commission: "Leuven 2030", une ASBL représentant citoyens et autres acteurs de la ville et qui porte l'ambition d'une localité "neutre sur le plan climatique" à terme (à l'horizon 2050). Une série de projets-pilotes, entre autres sur le plan énergétique, du transport, etc., est menée sous ce label.

L'Europe souligne aussi la création locale, "dès les premiers jours après le début de la crise" du coronavirus selon la ville, de la plateforme d'entraide entre citoyens "Leuven Helpt" ("Louvain aide").

Le bourgmestre socialiste de Louvain, Mohamed Ridouani, se dit "fier" de voir sa ville rejoindre la liste des "capitales européennes de l'innovation", après Nantes, Athènes, Paris ou encore Barcelone. Il a réceptionné le prix "virtuellement" jeudi, dans le cadre des Research & Innovation Days européens. "Notre modèle d'innovation va plus loin que les avancées technologiques", explique-t-il via communiqué. "Avec les habitants, les organisations, les entreprises et les institutions de connaissance, nous travaillons chaque jour pour un meilleur avenir, pour Louvain et bien au-delà.

L'Europe récompense maintenant cette manière de faire de la collaboration approfondie". "Il est de notre devoir d'être pionnier, en route vers un futur plus juste, durable et prospère, avec tous et pour tous", ajoute-t-il, estimant que Louvain est un "laboratoire du futur" pour le continent avec son modèle de "collaboration radicale" et son "leadership impliqué".