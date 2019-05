La start-up du Brabant wallon, spécialisée dans les “shootings” photo et vidéo, a bouclé une deuxième levée de fonds auprès d'investisseurs belges.

Utopix n’aura pas attendu de fêter son deuxième anniversaire, qui aura lieu le 8 août prochain, pour réaliser sa deuxième levée de fonds. La start-up brabançonne a en effet annoncé, ce mardi, avoir levé “plus de” 730.000 euros auprès de Sambrinvest, du fonds Scale 1 et d’investisseurs du réseau Be Angels. Utopix avait déjà levé 204 .000 euros en septembre 2017 auprès de même réseau Be Angels.

(...)