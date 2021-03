C'est une première chez Visa. Un lien entre les monnaies numériques et traditionnelles va être fait, rapporte l'agence de presse américaine Bloomberg. Plus précisément, Visa, en partenariat avec Anchorage - première banque numérique réglementée au niveau fédéral - permettra aux paiements effectués par l'intermédiaire de Crypto.com - l'une des plus grandes plateformes de cryptomonnaie au monde - d'être activés en USD Coin.

Ce faisant, la société fait en sorte que les cryptomonnaies n'aient plus besoin d'utiliser les devises traditionnelles dans leurs flux de trésorerie et de règlement. Il s'agit d'un projet pilote, qui n'est pas applicable dans un premier temps aux mouvements d'argent sur les comptes des consommateurs individuels.

Cette annonce a immédiatement donné un coup de fouet au cours des cryptomonnaies. Le bitcoin, par exemple, a augmenté de 6,3 % pour s'inscrire à nouveau au-dessus de 58 000 dollars (49 376 euros).