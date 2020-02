Le nombre d’e-mails de phishing provenant de WhatsApp explose. Cette technique frauduleuse est utilisée par les pirates informatiques pour récupérer des informations (généralement bancaires) auprès d'internautes.

Ces derniers mois, le nombre d'attaques de phishing provenant de la part de "WhatsApp" a augmenté de 13.467%. Au total, les cybercriminels ont envoyé plus de 5.000 liens de phishing différents dans le monde, utilisant le nom de WhatsApp comme expéditeur. ”Les cyber-pirates se font de plus en plus passer pour la marque WhatsApp. Les utilisateurs de l'application de chat populaire devraient en être conscients" , a déclaré Arnout Van de Meulebroucke, PDG de Phished , une start-up qui aide les entreprises à sensibiliser leurs employés aux cyber-risques. "Sachez que les messages de phishing peuvent être étrangement convaincants. Nous vous déconseillons, par exemple, de cliquer sur des liens qui vous donneraient accès à de nouveaux groupes WhatsApp."

Cette technique de fraude n'est pas spécialement destinée à faire de l'argent dans l'immédiat mais plutôt extraire les mots de passe, qu'ils essaient ensuite de réutiliser dans d'autres services en ligne, tels que les coordonnées bancaires. Les URL de phishing imitant les sociétés de réseaux sociaux représentent - entre autre grâce à l'énorme augmentation de WhatsApp en tant qu'expéditeur - un quart (24,1%) du trafic total d'e-mails de phishing.

Le rapport montre également que ces pirates sont surtout actifs le vendredi et pendant le week-end. "Cela est conforme à nos propres données, les destinataires sont généralement moins prudents avec leurs e-mails pendant le week-end."

Le top 10 des marques les plus imitées dans les attaques de phishing :

1. PayPal

2. Facebook

3. Microsoft

4. Netflix

5. WhatsApp

6. Bank of America

7. CIBC

8. Desjardins

9. Apple

10. Amazon