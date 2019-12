Partenaires depuis 2018, VOO et Happiness multiplient les prises de parole ces derniers mois. Déjà élus Annonceur et Agence de l’année aux Mixx Awards qui récompensent les meilleures campagnes digitales, le tandem vient de remporter plusieurs prestigieuses récompenses au festival Eurobest. Mieux, Happiness a même été élue Country Agency of the Year. Cette performance, elle la doit en bonne partie grâce à sa collaboration avec l’opérateur télécoms wallon.