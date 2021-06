Après avoir lancé son offre Gigaboost permettant des vitesses de connexion à Internet jusqu'à 1 GB par seconde (Gbps) à Liège mi-avril, Voo a désormais déployé ce produit à Wavre, annonce mercredi l'opérateur télécom. Cela avant les autres grandes villes wallonnes, la Région bruxelloise et de nombreuses zones plus rurales d'ici la fin 2022. Cette vitesse allant jusqu'à 1 Gbps permet de répondre aux besoins en connectivité des nouvelles configurations de vie accentuées par la crise (télétravail, enseignement à distance, etc.) mais surtout aux usages multimédias, toujours plus gourmands en termes de débit, pointe l'entreprise.

Voo a stratégiquement choisi de déployer son offre en plusieurs phases et dans plusieurs villes successivement, trimestre par trimestre. Cela au contraire de la concurrence, qui a annoncé le lancement global de son produit équivalent. Or celui-ci n'est, dans les faits, parfois pas (encore) disponible dans certaines zones, des travaux devant être effectués avant le lancement.

Chez Voo, le réseau est d'ailleurs prêt à accueillir cette vitesse de connexion boostée, sans devoir ouvrir un trottoir ou intervenir chez le client. Seule une mise à jour des nœuds de connexion est nécessaire.

"De nouvelles étapes sont déjà à l'agenda, des zones rurales et très prochainement une autre grande ville, Charleroi", annonce Cristina Zanchi, directrice commerciale de Voo.

Parmi les zones rurales à venir dans les mois à venir, on retrouve Jalhay, Stree, Ampsin, Rouvreux, Waremme ou encore Latinne. Un ancrage local important pour l'opérateur, qui ne veut pas s'intéresser uniquement aux grandes villes, confie Cristina Zanchi.

Namur ou Bruxelles seront d'ailleurs desservies d'ici la fin 2022, assure-t-elle. Voo se refuse toutefois à donner un timing plus précis du déploiement pour des raisons de concurrence.