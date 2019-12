L'année 2019 fut une année haute en couleur comme le démontre les recherches de Google.

Le Tour de France, Notre-Dame de Paris, Angèle, ou Greta Thunberg sont des termes qui ont rythmé l’année 2019 dans la barre de recherche de Google en Belgique.

En Belgique, 2019 fut une année sportive avec le départ du Tour de France depuis Bruxelles. Les Belges ont ainsi pu célébrer le cinquantenaire de la première victoire sur le Tour de Eddy Merckx. Ils se sont également grandement intéressés à d’autres événements sportifs tels que la Coupe du Monde de foot féminin, la Jupiler Pro League ou encore Wimbledon.

Cette année écoulée fut également très politique. Les Belges ont voté à trois niveaux de pouvoirs : régional, fédéral et européen pour désigner les députés qui siégeraient au Parlement. Tout cela a suscité beaucoup de questions et donc, beaucoup de recherches: Comment voter? Comment voter aux élections européennes? Faire le test électoral, ou encore Qui est Tom Van Grieken ?

Au niveau sociétal, de nombreux Belges ont été émus par l’histoire de la petite Pia et la disparition tragique de Julie van Espen. Ils ont également suivi de près l’incendie de Notre-Dame de Paris et ont rendu hommage à de grandes personnalités telles que Jacques Chirac, Marie Laforêt, Karl Lagerfeld et Luke Perry.

“Se pencher sur l’ensemble des recherches effectuées au cours de l’année permet de clairement identifier les tendances et les moments forts vécus dans notre pays. C’est très intéressant de les revivre au travers de Nicolas Vadot et son oeil d’artiste, qui nous a dressé la toile du YIS 2019.” explique Michiel Sallaets, Communications Manager chez Google Belgium.

Recherches générales

1. Wtfock

2. Julie van Espen

3. Tour de France 2019

4. Love Island

5. Stemtest / Test Electoral

6. iPhone 11

7. Notre-Dame de Paris

8. Julen

9. Wimbledon 2019

10. Karl Lagerfeld

Personnalités belges les plus recherchées

1. Julie van Espen

2. Christophe Lambrecht

3. Paul Severs

4. Bjorg Lambrecht

5. Theo Hayez

6. Wout Van Aert

7. Flor Decleir

8. Marieke Vervoort

9. Tom Van Grieken

10. Pia