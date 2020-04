Avec le confinement d’au moins un milliard d’humains sur la planète, les applications de visioconférence ont fait un bond de téléchargement inespéré sur le web.

L’une d’elles, Zoom, est particulièrement populaire parmi les entreprises, organisations et administrations publiques puisqu’elle permet de tenir des réunions à distance et d’échanger des documents. Même le Premier ministre britannique Boris Johnson, confiné pour cause de coronavirus, l’a utilisée le 24 mars lors de sa première réunion vidéo en ligne du Cabinet de sa Majesté.

Sa version gratuite est l’application la plus téléchargée en Belgique depuis la mi-mars, sur iPad et iPhone, selon la société Sensor Tower.