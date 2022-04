Recul du chômage dans toute la Belgique au mois de mars

Fin mars, la Région de Bruxelles-Capitale comptait 85 878 chercheurs et chercheuses d'emploi pour un taux de chômage de 14,9 %, soit une baisse de 5,6 % par rapport à mars 2021 (-5 140 personnes), indique Actiris lundi. Le chômage des jeunes atteint, lui, un taux de 22,3 %, avec 8 604 jeunes en recherche d'emploi à Bruxelles en mars, soit 726 de moins que l'an dernier (-7,8 %).

Le taux de chômage pour les hommes atteignait 14,4 % et celui pour les femmes 15,7 %, pour un taux général de 14,9 %

Actiris a par ailleurs reçu 7 317 offres d'emploi en mars 2022, ce qui représente une augmentation de 78,6% par rapport à mars 2021 et de 132,7 % par rapport à mars 2020. "Sans tenir compte des offres d'emploi de type intérimaire, le niveau reste nettement supérieur par rapport au niveau du mois de mars 2021 (+55,3 %) et du mois de mars 2020 (+82,5 %)", ajoute l'Office bruxellois de l'emploi.

Le recul du chômage se poursuit en Wallonie

D'autre part, le mois de mars a été marqué par un nouveau recul du nombre de demandeurs d'emploi inoccupés en Wallonie (-3,3 % par rapport à mars 2021), indique le Forem. La Région enregistre ainsi son 13e mois consécutif de décrue. La baisse est notée dans toutes les tranches d'âge et est la plus importante chez les personnes inoccupées depuis un an à moins de deux ans (-23,5 %).

Fin mars, la Wallonie comptait 196 373 demandeurs d'emploi inoccupés, dont 120 522 demandeurs d'allocations et 33 466 jeunes en stage d'insertion professionnelle. Ce nombre comprend également 26 500 demandeurs d'emploi inscrits obligatoirement et 15 885 demandeurs d'emploi inscrits librement.

Par ailleurs, le Forem a diffusé 29 % d'offres d'emploi de plus qu'au mois de mars 2021.

Le taux de la demande d'emploi est à présent de 12,2 % de la population active wallonne, alors qu'il s'élevait à 12,7 % à la fin des mois de mars 2021 et 2020.

Le chômage également en baisse en Flandre au mois de mars

Enfin, la Flandre comptait 182 442 demandeurs d'emploi en mars, soit 1 760 de moins qu'un mois auparavant et une baisse de 13 % en comparaison avec mars 2021, selon des chiffres communiqués lundi par la ministre flamande de l'Emploi Hilde Crevits. Le taux de chômage s'élève à présent à 5,7 %, contre 6,6 % en mars 2021. La baisse la plus importante est constatée chez les demandeurs d'emploi inoccupés depuis un à deux ans et chez les moins de 25 ans. La diminution est aussi plus forte dans les provinces de Limbourg et en Flandre occidentale.

Au 31 mars, la Région enregistrait 182 442 demandeurs d'emploi inoccupés, dont 74 % étaient en médiation avec le VDAB et 13 % suivaient une formation.