Est-il conseillé de postuler avant même d'être diplômé ?

Premièrement, a-t-on le droit de le faire ? La réponse est simple : oui.



Mais, est-ce conseillé ? Pas nécessairement...

Secteur public

" Dans le secteur public, la procédure de sélection est plus longue. Toutes les offres d'emploi ou presque spécifient donc que les candidats en dernière année d'étude sont acceptés ", nous précise-t-on du côté du Selor, le bureau en charge des processus de sélection pour plus de 150 services publics. " Cependant, ce processus est strictement encadré, et le fait de postuler ou pas avant la fin de ses études ne peut pas être un critère pour différencier les candidatures. Même s'il est vrai que cela peut attester d'une certaine motivation, ce qui est un critère important pour les sélecteurs ".



Secteur privé

Dans le privé, même son de cloche, même si les logiques de concurrence changent quelque peu les règles du jeu. " Aujourd'hui, le marché de l'emploi est un marché de candidats, car il y a des pénuries dans de nombreux secteurs ", affirme David Ducheyne, président de HRPro.be, l'association des professionnels en ressources humaines de Belgique.

"Mais à vrai dire, un certain équilibre s'établit entre ceux qui postulent et se font embaucher à l'avance. Si un étudiant a un profil très recherché, il peut très bien être sollicité avant la fin de ses études. C'est particulièrement vrai dans le secteur de la consultance notamment. Le 'big four' (NDLR : Deloitte, EY, KPMG et PwC, les quatre plus grands groupes d'audit financier au monde) le fait beaucoup, mais pas que. Ils recherchent le top 20% des meilleurs profils, ils ont donc des critères très élevés ".

Cet expert en recrutement nuance tout de même : " Il faut cependant pouvoir aussi profiter un peu de la vie avant de commencer une carrière de 40 ou 45 ans. Si un jeune préfère attendre avant de commencer à postuler, pour prendre un peu de temps pour lui-même ou pour voyager par exemple, ça ne pose pas problème non plus ! "



David Ducheyne en profite d'ailleurs pour glisser un dernier un conseil aux étudiants à l'aube de leur carrière : " Souvent, voire de plus en plus, une bonne source de recrutement pour les grosses entreprises industrielles et même les PME, ce sont les stages . C'est une manière 'proactive' de repérer les bons profils ". À bon entendeur...