"La langue est sans aucun doute la plus grande barrière" : Seuls 5 % des réfugiés ukrainiens en Belgique trouvent un emploi

Les Ukrainiens qui ont fui vers notre pays et se sont inscrits au Service flamand de l'emploi (VDAB) trouvent rarement un emploi. Sur les 630 demandeurs d'emploi qui ont frappé à la porte du médiateur de l'emploi, seule une trentaine a pu retrouver du travail. A peine 5 %, comme l'écrivent les journaux de Mediahuis. Beaucoup doivent se contenter d'un emploi qui ne correspond pas à leurs qualifications ou à leurs compétences.

"La langue est sans aucun doute la plus grande barrière", déclare Joke Van Bommel du VDAB. Plus de 500 Ukrainiens ont entre-temps demandé à travailler, et une vingtaine d'entre eux travaillent déjà. Mais presque tous les emplois qui exigent de parler, de lire ou d'écrire le néerlandais sont inaccessibles. "Certains d'entre eux parlent anglais et cela les aide un peu. Mais souvent, un interprète est nécessaire. Il est donc difficile de trouver rapidement le bon emploi pour ces personnes. Les entreprises ouvertes aux personnes dont la langue maternelle n'est pas le français peuvent tout de même le signaler avec #workplacefree".

Ainsi, la plupart des réfugiés ont un emploi inférieur à leur diplôme ou à leurs capacités. "L'équivalence d'un diplôme, par exemple, prend du temps à obtenir", explique M. Van Bommel. "Nous aidons les personnes qui le souhaitent, mais nous n'avons pas l'impression que la demande est forte. Les personnes qui souhaitent obtenir l'équivalence de leurs diplômes font des projets à plus long terme. Nous ne pouvons pas encore dire si c'est le cas pour les réfugiés ukrainiens."

Le VDAB note également que les chiffres ont augmenté au cours des dernières semaines. "En mars, quelque 140 Ukrainiens se sont inscrits au VDAB. En avril, il y avait déjà plus de 400 inscriptions", selon le porte-parole. L'organisme s'attend à ce que le nombre de candidats qui pourront commencer à travailler augmente dans les semaines à venir.