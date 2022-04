Accueil Economie Emploi La flexibilité des horaires de travail, bientôt inévitable ? "C'est un facteur important pour attirer et retenir les employés" La dernière enquête menée par SD Worx et Protime met en relief l'importance de la flexibilité des horaires de travail. Les employés sont à la recherche d'outils permettant de mieux équilibrer vie privée et professionnelle. ©Shutterstock François Thys Journaliste Web Eco

Gérer son temps de travail de manière plus flexible devient un critère de plus en plus recherché par les employés. La pandémie de Covid-19 et le télétravail ont permis aux travailleurs de découvrir une nouvelle manière d'agencer leur temps...