Le chômage en zone euro à son niveau le plus bas jamais enregistré

Dans une plus large mesure, le taux de chômage de la zone euro a reculé en mars pour atteindre 6,8 %, en baisse par rapport au taux de 6,9 % enregistré en février 2022 et au taux de 8,2 % de mars 2021, indique Eurostat. A 6,8 %, le chômage est à son niveau le plus bas depuis la création de la zone monétaire unique en 1999, malgré l'offensive russe en Ukraine lancée le 24 février. Le taux de chômage pour février, initialement estimé à 6,8 %, a été révisé à la hausse à 6,9 %, selon l'office européen des statistiques.

Le taux de chômage pour l'ensemble de l'Union européenne était estimé à 6,2 % en mars, en baisse par rapport au taux de 6,3 % de février (lui aussi révisé à la hausse et estimé initialement à 6,2 %) et au taux de 7,5 % enregistré en mars 2021.

En mars 2022, 13,374 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,274 millions dans la zone euro. Sur un mois, le nombre de chômeurs a diminué de 85 000 dans l'UE et de 76 000 dans la zone euro. Sur un an, par rapport à mars 2021, le chômage a diminué de 2,359 millions dans l'UE et de 1,931 millions dans la zone euro.

"Dynamique toujours positive" à Bruxelles

La Région bruxelloise dénombrait 84 459 chercheurs d'emploi en avril, une diminution de 5,4 % (soit de 4 860 personnes) par rapport au même mois l'année dernière et de 1,7 % (1.19 personnes) en comparaison avec mars dernier, selon les statistiques publiées mercredi par Actiris. Le taux de chômage s'élevait à 14,7 % (14,2 % pour les hommes et 15,3 % pour les femmes), contre 15,7 % un an auparavant. Le chômage chez les jeunes a également baissé en avril, de 8,5 %, et atteint désormais 21,2 %. "Ces chiffres confirment que l'emploi en Région bruxelloise continue sa dynamique positive", commente Actiris.

Actiris a par ailleurs reçu 6 895 offres d'emploi, en hausse de 72,5 % par rapport à avril 2021.

Le chômage recule de 12 % en Flandre

La Flandre comptait en avril 181 052 demandeurs d'emploi, soit 12 % ou 1 390 de moins qu'en avril 2021, a annoncé pour sa part la ministre flamande de l'Economie et de l'Emploi, Hilde Crevits. Le recul du chômage s'observe surtout parmi les jeunes de moins de 25 ans (-17 %) et les 25-59 ans (-12 %). Il se constate dans toutes les provinces flamandes mais la diminution est la plus forte en Flandre occidentale (-15 %).

Le taux de chômage au Nord du pays s'établit ainsi à 5,7 % en avril.