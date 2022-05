Voici les employeurs les plus attractifs de Belgique en 2022

La 22ème édition de la Randstad Employer Brand Research a livré ses verdicts, et il y a du changement. "Randstad a demandé à 12 685 personnes d'exprimer leur avis sur l'attractivité des principaux employeurs en Belgique. Sur la base d'une série de critères de sélection, nous avons retenu 183 entreprises du secteur privé. Il s'agit de sociétés qui opèrent en Belgique et occupent plus de 1 000 personnes sous un même nom (ou partie d'un même nom)", indique l'entreprise.

L'objectif est de déterminer quelles entreprises sont les plus attractives en Belgique, et les facteurs auxquels les travailleurs sont attentifs : salaire, sécurité de l'emploi, ambiance, perspectives d'avenir, réputation, formations ou équilibre vie privée-travail faisaient notamment partie des 16 critères retenus.

Les médias (flamands) au sommet

Pour l'année 2022, c'est ainsi la VRT qui remporte le titre d'entreprise la plus attractive du pays. "La VRT se classe devant Pfizer et Mediahuis. Avec DPG Media à la quatrième place, ce sont trois entreprises médiatiques qui occupent le top 4. Sur l'ensemble des répondants qui connaissent la VRT, 51% y travailleraient volontiers, voire très volontiers. La VRT est l'une des entreprises les plus couronnées de l'histoire de la REBR. En 2003, cette entreprise grimpait sur la deuxième marche du podium, juste derrière Pfizer. C'est justement cette dernière qui se classe deuxième aujourd'hui. La VRT est la neuvième entreprise à remporter le Randstad Award après IBM, Janssen Pharmaceutica, Pfizer, GlaxoSmithkline, Bayer, Techspace Aero, Jan De Nul et Deme", détaille Randstad.

Cette première place du média flamand est due à ses bonnes notes générales. "La VRT affiche un meilleur score que la moyenne globale sur tous les critères – sauf un. Seule la santé financière lui vaut de se placer juste en dessous de la moyenne. La marque d'employeur de la VRT ne révèle donc aucun point faible. Mais pas de véritables points d'excellence non plus", notent encore les auteurs du rapport.

Malgré tout, au niveau des secteurs toutes entreprises citées confondues, c'est bel et bien le secteur pharma qui arrive en tête du classement. "Le secteur pharmaceutique s'érige à nouveau en vainqueur, pour la 21ème fois en 22 éditions", arrivant en tête au niveau des perspectives d'avenir, de la sécurité de l'emploi, de la santé financière, du contenu de la fonction et du salaire et avantages liés. Il est suivi dans le classement par l'aéronautique, les médias, l'IT & Consultance et le secteur high tech.

Handicap International également distingué

Dans le secteur non marchand, c'est l'ONG Handicap International qui arrive en tête du classement. Elle devance ainsi "pas moins de sept universités. Les universités d'Anvers et de Leuven suivent en deuxième et troisième positions. Aux côtés des sept universités qui occupent le top 10, on retrouve les Mutualités neutres (7) et la Fondation Roi Baudouin (10)".

"Nos équipes se spécialisent dans les soins aux personnes handicapées et la prévention des handicaps. Mais elles veillent aussi à ce que les personnes en situation de handicap trouvent une place dans la société et à ce que leur entourage les accepte telles qu'elles sont. [...] Un résultat qui serait impossible sans le travail de notre formidable équipe. C'est donc un réel honneur pour l'équipe de Handicap International de se voir décerner aujourd'hui ce Randstad Employer Brand Award 2022", se félicitaitson directeur Erwin Telemans.