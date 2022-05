Six signes indiquant qu'il est temps de changer d'emploi

Comment savoir si votre poste correspond toujours à vos besoins professionnels ? Il est possible que vous ne soyez plus à votre place. Voici les six signes qui vous prouvent que c'est le cas.

Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre inconscient : il est possible que votre corps et/ou votre esprit vous envoient des messages d'alerte quotidiens concernant votre travail. Si trouver un emploi est généralement une source de joie et de satisfaction, il n'est pas toujours bon d'occuper le même poste trop longtemps.

Alors, comment savoir s'il est temps pour vous de changer de travail ? Le cabinet international de recrutement Robert Walters pointe six signes qui indiquent que le moment de rechercher un nouveau défi professionnel est venu.

1. Vous êtes fatigué et de mauvaise humeur

Premier indicateur : vous sortez de votre journée de travail exténué, au point de ne plus investir dans vos activités extra-professionnelles. Un peu comme si votre travail absorbait toute votre énergie. Par ailleurs, si vous êtes plus irritable, que vous dormez moins bien et que vous avez des problèmes physiques (migraines, douleurs musculaires...), ce n'est pas bon signe.

À long-terme, cet état risque de se répandre comme une tache d'huile sur votre vie personnelle : votre entourage risque d'être également de mauvaise humeur, en réaction à votre attitude.

2. Vous ne défendez plus votre entreprise

Vous évitez de parler de votre vie professionnelle alors qu'avant vous étiez le premier à défendre le projet et les valeurs de votre entreprise et ce, en toutes circonstances et à n'importe quel endroit. Vous n'entretenez plus la même relation avec votre travail, notamment à cause d'un changement d'ambiance au bureau, un décalage avec la nouvelle stratégie de l'entreprise, une équipe de direction renouvelée...

Si vous n'adhérez plus à votre travail ou à votre organisation, il est sûrement temps de chercher une nouvelle opportunité.

3. Vous traînez pour vous rendre sur place

Vous redoutez les jours où vous devez vous rendre au bureau : vous traînez le matin et une fois sur place, vos yeux sont constamment collés à l'horloge au lieu de l'écran de votre ordinateur. Vous comptez les heures avant la fin de la journée et les jours avant vos prochaines vacances. Si c'est le cas, c'est que vous avez un besoin urgent de changement.

4. Vous ne trouvez plus aucun défi à relever

Vos tâches sont répétitives et ne suscitent aucun enthousiasme chez vous. La nouveauté du début est évaporée : vos intérêts ont évolué, mais pas les tâches. Vous avez dépassé les missions à accomplir et vous avez l'impression que votre poste est devenu trop petit pour vous. En ayant l'impression qu'aucun défi ne doit plus être relevé, votre fatigue et votre humeur se dégradent.

Si vous n'avez pas encore trouvé votre dream job, continuez à chercher. Osez découvrir les autres opportunités qui s'offrent à vous.

5. Vous vous sentez invisible

Vous avez le sentiment que vous n'êtes pas important : vous ne vous sentez pas apprécié, pas reconnu. Vous avez l'impression que votre supérieur néglige vos compétences, qu'il/elle ne vous octroie aucune mission dite "importante" alors que vous êtes persuadé que vous êtes le bon candidat.

Si vous avez ce sentiment, parlez-en peut-être à votre manager ? Mais si vous avez déjà "tout fait" pour améliorer votre sentiment et la dynamique au sein de l'équipe - sans résultat - alors il est peut-être temps de relever un nouveau défi, ailleurs.

6. Vous vous plaignez régulièrement

Vous vous plaignez souvent de votre travail et/ou de vos collègues ? Ne vous étonnez pas de ce qu'il se passe... Osez écouter vos proches : ce sont les premiers à vous entendre dire que vous n'êtes plus heureux à votre travail. Ce n'est pas facile à entendre mais vos amis et votre famille peuvent certainement jouer un rôle important : ils nomment le problème et vous rappellent que vous devez changer.

Il est important de régulièrement vous poser ce type de questions. Si vous reconnaissez l'un des signes ci-dessus, ne supposez pas immédiatement le pire. Toutefois, ce sont des indicateurs importants à prendre en compte pour une vie professionnelle épanouissante. Le marché du travail est vaste : si vous n'êtes pas heureux ici, vous le serez sûrement ailleurs.