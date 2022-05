Le secteur de l'assurance en Belgique s'apprête à recruter 1 700 personnes d'ici fin 2022

Malgré l'adoption croissante des nouvelles technologies à différents niveaux de ses activités, le secteur des assurances s'apprête à recruter 1 700 personnes sous contrat à durée indéterminée dans le courant des 12 prochains mois, a-t-on appris à l'issue d'une matinée d'étude sur l'emploi organisée par les syndicats et l'organisation sectorielle Assuralia. Les profils recherchés sont notamment informatiques mais aussi commerciaux ou liés au service à la clientèle.

Assuralia et les organisations syndicales se sont également engagées à faire de la formation une priorité, alors que le secteur fait face à une numérisation croissante et à un recours de plus en plus important à l'intelligence artificielle.

Les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité de soutenir les travailleurs dans ce nouvel environnement de travail à travers le développement des formations, l'accompagnement dans la trajectoire de changement mais aussi l'augmentation des compétences existantes des travailleurs du secteur (upskilling).