Comment trouver un job étudiant en dernière minute?

Certains étudiants et étudiantes ont déjà leur job de l'été depuis plusieurs mois, d'autres sont toujours en pleine recherche. Mais, au fait, est-il possible de trouver un job étudiant en "dernière minute"? Et comment faire?

Quand chercher un job étudiant?

De façon générale, il est plus prudent de se mettre à chercher son job étudiant plusieurs mois avant la période où tu es disponible. Cela te permet de choisir un job qui te plaît à 100%. Dans les faits, toutefois, les entreprises recrutent toute l'année . Au vu de l'année record qui se prépare , il y a fort à parier que les offres d'emploi continueront à affluer durant l'été. Mais, fais attention, la demande est également très forte, ce qui veut dire que tu dois éviter de continuer à repousser ta recherche de job indéfiniment si tu veux pouvoir travailler durant l'été.

Comment trouver un job étudiant?

1. Les sites spécialisés

Des sites comme Student.be , qui est la référence en la matière,proposent des jobs étudiants toute l'année. On peut aussi citer StudentJob .

2. Les agences d'intérim

Les agences d'intérim proposent toutes des jobs étudiants. Pour ce faire, il suffit de t'inscrire dans une agence afin d'avoir accès aux offres d'emploi. Randstad , Adecco , TempoTeam , ManPower ... sont autant de noms qui pourront t'aider. Mais il en existe d'autres !

3. Les organismes de recherche d'emploi classiques

Actiris (Bruxelles), Le Forem (Wallonie) ou la VDAB (Flandre) proposent des jobs étudiants, en plus des jobs classiques. Y jeter un œil peut donc être intéressant.

4. Les sites d'économie collaborative

On peut trouver ce type de job sur RingTwice notamment, ou d'autres plateformes agréées. Sache toutefois que tu dois déclarer ces revenus . De plus, ils ne peuvent pas excéder 6.450 euros par an . Ils ne rentrent pas en compte dans la limite des 475 heures étudiantes. Attention, avant de te lancer là-dedans, vérifie bien que tu as rempli toutes les formalités et que ton job étudiant rentre bien dans cette catégorie. Pour plus d'informations, on te conseille de te rendre sur le site d'Infor Jeunes.

5. Les sites web des communes et les groupes Facebook des habitants

Les sites des communes ou les groupes Facebook regroupant des habitants proposent généralement des jobs étudiants. En effet, un restaurateur à la recherche d'un ou une étudiante aura tendance à publier son offre d'emploi sur un groupe regroupant les habitants de sa commune, comme ça, il est sûr de toucher quelqu'un de sa région. N'hésite donc pas à rejoindre les groupes Facebook des communes dans lesquelles tu peux travailler. Avant de t'engager dans un job, vérifie toutefois bien que l'annonce est réglo. Sur Facebook circulent parfois des arnaques.

6. Le bouche-à-oreille

Tu cherches un job étudiant? N'hésite pas à le calmer haut et fort à tes amis et/ou ta famille. Comme ça, s'ils voient passer quelque chose, ils pourront te tenir informé ! Selon une étude récente, il apparaît que c'est le moyen le plus efficace de trouver un job étudiant .