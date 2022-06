Le chômage en zone euro reste à son niveau le plus bas en avril

A 6,8 %, le chômage est à son niveau le plus bas depuis la création de la zone monétaire unique en 1999, malgré l'offensive russe en Ukraine lancée le 24 février, avait indiqué l'Office statistique le mois dernier. Le taux de chômage pour l'ensemble de l'Union européenne était estimé à 6,2% en avril, stable par rapport au taux du mois de mars et en baisse par rapport au taux de 7,5 % enregistré en avril 2021.

En avril 2022, 13,264 millions d'hommes et de femmes étaient au chômage dans l'UE, dont 11,181 millions dans la zone euro. Sur un an, par rapport à avril 2021, la chômage a diminué de 2,543 millions de personnes dans l'UE et de 2,175 millions dans la zone euro.

En Belgique, le taux de chômage était de 5,7% en avril, un peu plus élevé qu'en mars (5,6 %), et contre un taux de 6,4 % en avril 2021.