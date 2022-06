Le chômage à Bruxelles en baisse pour un dixième mois consécutif

Le nombre de chômeurs a reculé de 4,7 % en mai dans la Région de Bruxelles-Capitale par rapport au même mois en 2021, selon des données publiées vendredi par Actiris. La Région bruxelloise compte 83 523 chercheurs d'emploi (contre 87 649 il y a un an). Le recul est un peu plus prononcé chez les jeunes (-7,5 %) qui ne sont plus que 7 751 à rechercher un travail. Fin mai, le taux de chômage en Région bruxelloise s'établissait à 14,5 % (14 % pour les hommes et 15,2 % pour les femmes). Il y a un an, il était de 15,4 %.

Près de la moitié des chômeurs sont dans cette situation depuis deux ans au moins. Soixante-deux pour cent ont au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire 2e degré ou n'ont pas de diplôme reconnu en Belgique.

Actiris a reçu 6 653 offres d'emploi en mai. Le bureau bruxellois de l'emploi observe une augmentation de 49,7 % du nombre d'offres par rapport au mois de mai 2021 et c'est même le double du nombre de mai 2020.