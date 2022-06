Salaires, frais de déplacement... Un projet d'accord pour le secteur des titres-services est enfin trouvé

Les interlocuteurs sociaux des titres-services sont finalement parvenus, dans la nuit de mercredi à jeudi, au terme de longues négociations, à un projet d'accord sur les salaires, les frais de déplacements et les conditions de travail des aides-ménagères, a annoncé la conciliatrice sociale du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. "Tant les employeurs que les syndicats souhaitent améliorer le statut des aide-ménagères et œuvrer pour un avenir durable du secteur", explique le communiqué, qui ne précise pas le contenu du projet d'accord.

Celui-ci va à présent être soumis aux arrières-bancs respectifs.

Depuis plusieurs mois, les syndicats réclamaient notamment un meilleur remboursement des frais de déplacement pour les aide-ménagères.