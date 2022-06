Accueil Economie Emploi Cette application belge ambitionne de prévenir les dépressions et les burn-out Ils permettent d’analyser objectivement le bien-être mental des collaborateurs. Solange Berger Journaliste au service Economie



Les utilisateurs de l'appli peuvent consulter à tout moment la composante mentale de leur bilan énergétique et voir dans quelle mesure ils consomment ou restaurent leur énergie. ©Shutterstock

Mesurer le niveau de stress et ainsi prédire les dépressions et les burn-out. C’est ce que propose l’application Mindstretch développée par la spin-off louvaniste BioRICS. Grâce à un bracelet, sont enregistrés, jour et...