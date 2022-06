Comment intégrer des personnes d'origine étrangère sur le marché du travail ? La deuxième conférence interfédérale se penche sur la question

Après une première édition en septembre 2021, la deuxième conférence interfédérale sur l'emploi se tiendra ces mardi et mercredi à Bruxelles. Le thème de cette édition annuelle est l'intégration des personnes d'origine étrangère sur le marché du travail. Selon les données du SPF Emploi, ces personnes rencontrent toujours des obstacles pour accéder au marché du travail en Belgique. Il en ressort que le taux d'emploi des personnes originaires de pays hors-Union européenne ne s'élevait qu'à 40,1 % en 2020, alors que le taux d'emploi général était de 70 %.

La Belgique fait en la matière office de mauvais élève dans l'UE, puisque le taux d'emploi moyen des personnes originaires d'un pays non-européen était de 57,6 % dans l'Union, toujours en 2020.

"Afin de promouvoir la résilience sur le marché du travail et d'augmenter le taux d'emploi global en Belgique, des efforts importants doivent être mis en œuvre pour veiller à la diversité sur le marché du travail et en particulier pour améliorer l'intégration de ce groupe", estime le SPF Emploi.

Deux journées de réflexion sur le sujet se tiendront ces mardi et mercredi à Bruxelles, les sessions plénières seront retransmises en direct, avec interprétation simultanée, sur le site du Service public fédéral. Une inscription préalable est nécessaire.

La conférence sera introduite mardi dès 10h00 par le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne, et la secrétaire d'État à l'Égalité des genres, des chances et à la diversité, Sarah Schlitz. Seront abordés mardi les thèmes de la promotion de la diversité et de l'égalité de traitement dans le recrutement, l'état du marché du travail ou encore des éléments clés du travail des personnes exilées.

Mercredi, les groupes de travail (diversité, accès au marché du travail, conditions de travail, détachement et dumping social ainsi que genre) présenteront leurs travaux. Des débats avec les ministres régionaux compétents puis les partenaires sociaux complèteront le programme de l'après-midi avec la conclusion vers 16h50 du ministre Dermagne.