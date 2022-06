Un certain nombre de dispositions transitoires souples s'appliquent cependant jusqu'au 31 décembre prochain.

Il ne sera très bientôt plus possible de faire appel à la procédure souple de chômage temporaire pour force majeure

Les procédures classiques pour l'introduction de chômage temporaire s'appliqueront à nouveau à partir du 1er juillet prochain, annonce vendredi l'Office national de l'emploi (Onem). Après le 30 juin, il ne sera donc plus possible de faire appel à la procédure souple de chômage temporaire pour force majeure due à la pandémie du coronavirus et à la guerre en Ukraine. Celle-ci était en vigueur depuis mars 2020.

"Cela signifie, entre autres, que les formalités normales pour l'introduction de chômage temporaire pour manque de travail pour causes économiques (communication du chômage temporaire à l'Onem...) doivent être respectées", explique l'administration fédérale. Il faut donc à nouveau satisfaire à la stricte définition de la force majeure pour pouvoir introduire du chômage temporaire pour cause de force majeure, insiste-t-elle. Cela signifie notamment que l'exécution du contrat de travail doit être totalement impossible.

Un certain nombre de dispositions transitoires souples s'appliquent cependant jusqu'au 31 décembre prochain, indique encore l'Onem, renvoyant vers son site internet pour davantage d'informations.